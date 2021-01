Ryzen 5000 mobile, AMD sfida apertamente Intel Tiger Lake

Il keynote AMD tenutosi durante il CES 2021 si è appena concluso e l’azienda capitanata da Lisa Su ha presentato una grande carrellata di novità per il mercato dei laptop, tra cui i nuovi chip Ryzen mobile basati su architettura Zen 3 che andranno ad alimentare le prestazioni dei nuovi PC portatili nel 2021.

La serie Ryzen 5000 di processori AMD dedicata ai portatili è pronta a sfidare Intel su ogni fronte e l’azienda l’ha dimostrato confrontando sul palco del keynote virtuale del CES 2021 i nuovi prodotti con la concorrenza.

Lisa Su ha presentato per prima cosa la serie Ryzen 5000U dedicata ai portatili ultra leggeri, come il Ryzen 7 5800U. La serie di chip in questione potrà contare fino a 8 core Zen 3, con tutti i processori accomunati da un profilo di potenza di 15W. AMD promette per i nuovi ultra portatili dotati delle CPU Ryzen 5000U una durata della batteria media di ben 17 ore con utilizzo misto e fino a 21 ore di visione di video.

Per quanto riguarda il segmento di mercato dei portatili ad alte prestazioni, la Dott.sa Su ha mostrato durante l’evento le CPU Ryzen mobile della serie 5000HX.

Dotati di core dall’architettura Zen 3, 8 core/16 thread, 20MB di cache L2+L3 ed un profilo di potenza che può superare i 45W, i nuovi Ryzen 9 5900HX e Ryzen 9 5980HX promettono prestazioni senza pari anche grazie alla possibilità di overclock.

La conferenza è continuata ricordando come AMD abbia prodotto i processori alla base delle console di nuova generazione, Xbox Serie S|X e PS5, e durante l’evento sono stati molti gli ospiti invitati a raccontare la propria esperienza di collaborazione con il brand.

Da Microsoft a Lucas Films, da Lenovo ad HP, passando persino attraverso uno spezzone in cui ricercatori impiegati nella ricerca in campo medico hanno raccontato come hanno beneficiato delle donazioni di AMD nel mondo HPC, l’azienda americana ha voluto mostrare al mondo la sua presenza sempre più prepotente sul mercato. Il messaggio è stato chiaro: AMD non intende fermarsi.