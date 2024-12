Ryzen 9 9950X raffreddato passivamente? Possibile, grazie a Noctua

Tony Yu, General Manager di ASUS China, ha rilasciato un nuovo video decisamente interessante. Seppur l'argomento siano i nuovi case della serie ProArt, l'attenzione si è focalizzata sul processore AMD Ryzen 9 9950X raffreddato passivamente, grazie all'uso di un Noctua NH-P1, sul mercato ormai da qualche anno e disponibile su Amazon a poco più di 100 euro.

Dal test emerge che l'enorme dissipatore riesce a gestire il processore anche sotto stress, mantenendo una temperatura di 95,2°C con una potenza del package di 225,8W.

Questo risultato è reso possibile dal buon flusso d'aria offerto dallo chassis, che integra diverse ventole preinstallate. La configurazione infatti non è totalmente passiva, al contrario il Ryzen 9 9950X è l'unico componente raffreddato in questo modo.

Nel video, il General Manager di ASUS precisa che la configurazione non è raccomandata per il Ryzen 9 9950X, ma può essere adottata con processori con consumi inferiori, come ad esempio il nuovo Ryzen 7 9800X3D (qui trovate la recensione), che con un TDP di 120 watt dovrebbe operare a temperature decisamente più basse.

I nuovi case della gamma ASUS ProArt sono progettati per professionisti alla ricerca di una workstation e per creatori di contenuti che prediligono la silenziosità e un design piuttosto sobrio ed elegante, senza troppi LED RGB ad attirare l'attenzione. I dettagli in legno donano un tocco di stile che fa sicuramente effetto all'interno di un ambiente professionale.