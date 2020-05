S100 TG, da Thermaltake un nuovo case microATX

Thermaltake amplia la sua gamma di case Serie 5 con il nuovissimo modello S100 TG. Si tratta di uno chassis compatto, compatibile con le sole motherboard microATX e mini-ITX, che esteticamente si presenta con un design piuttosto sobrio e squadrato. Lateralmente, è presente un pannello rimovibile magneticamente con una finestra in vetro temperato da 4mm.

In termini di raffreddamento, l’S100 TG è dotato di una ventola di scarico posteriore RGB da 120mm, che può essere sostituita con un radiatore delle stesse dimensioni. Superiormente c’è spazio per una ventola da 200mm, due ventole da 120 o 140mm o un radiatore da 280mm. Anche nella zona frontale c’è spazio per due ventole, che possono essere da 120mm o 140mm, o per un radiatore sempre da 280mm.

Lato hardware, troviamo il supporto a schede grafiche lunghe fino a 330mm, dissipatori per la CPU alti fino a 165mm e alimentatori lunghi fino a 160mm. Per quanto riguarda l’archiviazione, nei classici vani dedicati allo storage possono essere installati due HDD da 2,5” o 3,5” e, in più, sono presenti due staffe per il montaggio di unità da 2,5”. Il case è anche provvisto di filtri antipolvere, che aiutano a mantenere pulito l’interno e salvaguardano i componenti installati.

L’I/O è posto nella parte superiore e comprende il tasto power, il tasto reset, un connettore USB di tipo A, due porte USB 2.0 di tipo A e i due jack da 3.5mm per cuffie e microfono.

Il case Thermaltake S100 TG è disponibile per il pre-ordine nelle colorazioni bianco e nero ad un prezzo di 44,99 sterline, al cambio circa 50 euro. Non abbiamo informazioni riguardo la disponibilità sul territorio Italiano del nuovo case firmato Thermaltake.