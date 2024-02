Pennetta USB Samsung da 128GB a soli 27€! AFFARE

Spesso, specie se si lavora o si studia in costante mobilità, può capitare di capita di dover portare con noi vari file digitali e, da sempre, la soluzione migliore per questo tipo di esigenza è quella di munirsi di una classica chiavetta USB, o "memorie flash" che dir si voglia. Un dispositivo compatto ma capiente, con cui poter portare con sé i propri file o, perché no, per tenere un archivio rapido di documenti utili, o anche di file personali e privati. Ebbene, qualora ve ne occorresse una, vi segnaliamo che su Amazon è attualmente in sconto l'ottima memoria USB prodotta da Samsung, disponibile nel formato da 12 GB, e venduta dallo store con uno sconto del 31% a soli 27,74€, contro i quasi 40 euro del suo prezzo originale!

Pennetta USB Samsung, chi dovrebbe acquistarla?

L'unità flash Samsung da 128 GB è, come detto, una scelta interessante per chiunque abbia bisogno di portare con sé una buona quantità di dati, e deciderà, per questo, di munirsi di uno strumento di archiviazione compatto, leggero e davvero molto resistente, caratterizzato da un corpo robusto ed a prova di urti e cadute.

Con un design pensato per essere resistente all'acqua, ai campi magnetici, alle alte temperature ed agli urti, questa chiavetta è ideale per professionisti sempre in viaggio, studenti, o chiunque abbia la necessità di trasportare dati importanti senza il rischio di danneggiarli. La struttura solida in metallo, unita al portachiavi integrato, fa sì che questa unità flash sia tanto pratica quanto elegante, e da coronare il tutto c'è poi un'uscita USB 3.0 dall'alta velocità di trasferimento dati, capace di garantire una velocità di lettura fino a 400 MB/s.

Parliamo, dunque, di un prodotto decisamente sopra la media, sia per prestazioni che per sicurezza, essendo in grado addirittura di resistere fino a 72 ore in acqua di mare, oltre che di poter sopportare anche temperature estreme, dalle più gelide alle più calde, senza compromettere i dati al suo interno.

Riassumendo, parliamo di una pennetta che potrebbe facilmente tornare comoda in città ma anche a quei nomadi digitali che, sempre in movimento, si trovano a lavorare nelle più disparate situazioni e condizioni climatiche. Un piccolo ma utilissimo affare che, grazie ad Amazon, risulterà oggi il 31% più conveniente!

