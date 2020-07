Samsung 870 QVO, SSD consumer da 8TB per colmare il divario con gli HDD

Qualche settimana fa, come avevamo riportato, era spuntato in pre-ordine sul catalogo nord americano di Amazon un SSD di Samsung (il cui nome in codice è MZ-77Q8T0B/AM) che ci aveva sorpresi nello specifico per una caratteristica tecnica: si trattava infatti di un’unità della linea 870 QVO dotata di 8TB di storage. La memoria in questione risultava di tipo QLC (Quad Level Cell) e si poteva quindi supporre fosse destinata ad un pubblico consumer che non ha esigenze particolari in termini di velocità ma che è alla ricerca di dispositivi di archiviazione molto capienti.

Samsung, confermando tali rumor, ha svelato ufficialmente l’SSD in questione. Si tratta, come anticipato, di un’unità da 8TB QLC con interfaccia SATA.

Samsung afferma che, con questo SSD, molti utenti risolveranno il loro dilemma fra un SSD ad alte prestazioni ed un Hard-Disk tradizionale ad elevata capienza. L’SSD 870 QVO è stato infatti progettato specificamente per colmare il divario tra prestazioni e capacità. L’unità è rivolta agli utenti di PC consumer che desiderano capienza e performance.

“In seguito al lancio del primo drive QLC consumer di Samsung nel 2018, l’860 QVO, stiamo rilasciando il nostro SSD QVO di seconda generazione che offre una capacità raddoppiata di 8TB e prestazioni e affidabilità migliorate” ha dichiarato Mike Mang, vicepresidente del Memory Brand Product Biz Team presso Samsung Electronics. “Il nuovo 870 QVO consentirà a un numero maggiore di consumatori di godere dei vantaggi prestazionali di un SSD con capacità simili ad un HDD“.

Samsung per il suo SSD 870 QVO promette velocità di lettura fino a 560MB/s e una velocità di scrittura fino a 530MB/s. L’SSD sfrutta una DRAM cache e dispone della tecnologia Intelligent TurboWrite per mantenere le prestazioni elevate nel tempo. Il nuovo arrivato offre un miglioramento del 13% nella velocità di lettura casuale rispetto al precedente 860 QVO ed ha anche una valutazione di resistenza fino a 2880TB.

La famiglia di SSD Samsung 870 QVO è disponibile con un’unità da 1TB al prezzo di circa 129,99 dollari, 2TB al prezzo di circa 249,99 dollari e il 4TB al prezzo di circa 499,99 dollari. Per quanto riguarda il modello da 8TB, arriverà nel mese di Agosto ad un prezzo di circa 900 dollari.