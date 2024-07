Galaxy Book4: performance e stile a meno di 700€ al Prime Day

Il Prime Day continua a sorprendere. Dopo avervi segnalato l'incredibile sconto sul Galaxy Book3, ora è la volta del modello più recente ad essere scontato. Parliamo quindi del Galaxy Book4, il cui prezzo scende per la prima volta a soli 699€.

Samsung Galaxy Book4, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Galaxy Book4 è ideale per gli utenti alla ricerca di un portatile in grado di sposare prestazioni elevate e portabilità. Con il suo processore Intel Core 5 e 16GB di RAM, si rivolge a chi necessita di una macchina potente per il multitasking intenso, pertanto da professionisti IT a creativi digitali. La fluidità nel lavoro viene poi garantita anche dalla scheda grafica GeForce MX570A. L'SSD da 512GB, espandibile fino a 2TB, offre inoltre ampio spazio per salvare tutti i progetti e i file, rendendolo perfetto per chi lavora con grandi volumi di dati.

Ulteriormente, il Samsung Galaxy Book4 si distingue per chi ama lavorare in movimento grazie alla sua leggerezza e al design sottile, con un corpo in metallo che pesa meno di 1,6kg. Ciò non gli permette di rinunciare a un'ampia gamma di porte. Il display da 15,6" assicura una visualizzazione dei contenuti in alta definizione, ideale per gli amanti del cinema e per chi richiede precisione nel dettaglio grafico.

Infine, la sua versatilità è amplificata dall'uso con dispositivi Samsung Galaxy, offrendo una sinergia unica per un ecosistema connesso. Ora disponibile a 699€ anziché 949€, è consigliato a coloro che cercano un laptop high-end senza compromessi.

