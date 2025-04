Samsung Galaxy Book4 Edge: il notebook AI che rivoluziona il tuo lavoro, ora SCONTATO del 36%!

Se siete alla ricerca di un notebook potente, leggero e dotato di intelligenza artificiale, l'offerta disponibile su Unieuro per il Samsung Galaxy Book4 Edge rappresenta un'occasione da non perdere. Attualmente, potete acquistare questo innovativo portatile a soli 599,90€, con uno sconto del 36% rispetto al prezzo consigliato di 949€. Una promozione che unisce prestazioni all'avanguardia e un risparmio concreto.

Vedi offerta su Unieuro

Samsung Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Samsung Galaxy Book4 Edge è progettato per offrire un'esperienza di utilizzo fluida e avanzata, grazie al processore Snapdragon X Plus con NPU dedicata, in grado di gestire funzionalità AI con fino a 45 TOPS. Questo significa che potrete beneficiare di strumenti intelligenti come Copilot, l'assistente AI integrato attivabile con un tasto dedicato sulla tastiera, e di applicazioni evolute come Cocreator, ideali per trasformare bozzetti in creazioni artistiche digitali.

Il display Full HD da 15,6 pollici non solo garantisce immagini nitide, ma si presta perfettamente a un uso ibrido tra produttività e intrattenimento. Il design è un altro punto di forza: sottile, leggero e dal look elegante in Sapphire Blue, questo laptop si distingue per portabilità e stile. Inoltre, la batteria a lunga durata promette fino a 27 ore di autonomia video, e grazie alla ricarica rapida Super Fast Charging, è possibile tornare operativi in pochissimo tempo.

La connettività è completa e moderna: Wi-Fi 7, porte USB 4.0, HDMI 2.1 e Quick Share rendono Galaxy Book4 Edge perfetto per lavorare in movimento e trasferire file rapidamente tra dispositivi Galaxy. La sicurezza è garantita dalla piattaforma Samsung Knox, mentre le funzionalità di collaborazione come Collegamento al Telefono e l'uso dello smartphone come webcam aggiungono versatilità e praticità.

Con un prezzo così competitivo, Samsung Galaxy Book4 Edge si impone come una delle migliori scelte nella fascia dei portatili premium con AI integrata, ideale per studenti, professionisti e creativi digitali.