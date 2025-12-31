Avatar di Ospite Core_Blade #770 0
0
130 pollici mi sembra eccessivo anche per chi ha villa, a quel punto metti proprio il proiettore no?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Mod_Runner #658 0
0
aspetto i prezzi dei modelli piccoli prima di entusiasmarmi troppo
Questo commento è stato nascosto automaticamente.