Samsung si prepara a dominare il segmento dei televisori Micro RGB con una mossa tanto audace quanto tecnicamente complessa: dopo aver lanciato all'inizio di quest'anno il modello da 115 pollici negli Stati Uniti a un prezzo stratosferico di 30.000 dollari, il colosso coreano è pronto a svelare al CES 2026 di Las Vegas un'unità ancora più imponente da 130 pollici. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d'intenti rivolta ai competitor emergenti nel settore delle tecnologie di visualizzazione avanzate, proprio mentre l'azienda pianifica contemporaneamente l'introduzione di varianti più accessibili per democratizzare questa tecnologia.

La tecnologia Micro RGB, che utilizza LED microscopici per ciascun subpixel rosso, verde e blu, rappresenta l'evoluzione delle soluzioni di retroilluminazione tradizionali e promette miglioramenti sostanziali in termini di contrasto, luminosità di picco e accuratezza cromatica. Tuttavia, scalare questa architettura a dimensioni così estreme pone sfide ingegneristiche significative: la distribuzione uniforme della luce diventa critica su pannelli di queste dimensioni, mentre problemi di color shift e gestione termica possono compromettere l'esperienza visiva complessiva.

Secondo le indiscrezioni provenienti dall'industria, il modello da 130 pollici sarà esposto presso lo spazio The First Look di Samsung al The Wynn durante il Consumer Electronics Show del prossimo gennaio. Non è chiaro se Samsung intenda effettivamente commercializzare questo modello monstre o se si tratti esclusivamente di una dimostrazione tecnologica per affermare la propria leadership nel segmento. La scelta del timing non è casuale: con l'intensificarsi della concorrenza nel comparto Micro RGB prevista per il 2026, Samsung vuole stabilire immediatamente il proprio dominio tecnico.

Il passaggio da 115 a 130 pollici rappresenta una sfida ingegneristica dove gestione termica e uniformità cromatica diventano ostacoli critici da superare

Parallelamente alla dimostrazione di forza con il modello da 130 pollici, Samsung ha già confermato ufficialmente l'espansione della gamma Micro RGB verso segmenti di mercato più accessibili. Le nuove dimensioni includeranno modelli da 55, 65, 75, 85 e 100 pollici, affiancando l'attuale proposta da 115 pollici. Questa diversificazione dovrebbe tradursi in prezzi significativamente più contenuti, portando la tecnologia Micro RGB alla portata di un pubblico più ampio rispetto all'attuale posizionamento ultra-premium.

Per il mercato europeo e italiano, l'arrivo di queste varianti più compatte potrebbe rappresentare un'opportunità interessante, considerando anche le normative energetiche sempre più stringenti dell'Unione Europea. I televisori Micro RGB promettono infatti una maggiore efficienza energetica rispetto ai tradizionali pannelli LCD con retroilluminazione a LED, fattore che assume rilevanza crescente con l'aumento dei costi dell'energia elettrica nel Vecchio Continente. Resta da vedere quali saranno i prezzi definitivi in euro e la disponibilità effettiva presso i principali rivenditori italiani ed europei.

L'evoluzione del segmento Micro RGB si inserisce nella più ampia competizione tra tecnologie di visualizzazione avanzate, dove Samsung si trova a fronteggiare soluzioni alternative come i pannelli OLED di LG e le tecnologie Mini-LED adottate da diversi produttori. La capacità di Samsung di produrre unità funzionali a 130 pollici, indipendentemente dalla commercializzazione effettiva, costituisce un messaggio inequivocabile ai competitor: il produttore coreano possiede il know-how manifatturiero necessario per scalare questa tecnologia ben oltre i limiti attuali del mercato consumer.