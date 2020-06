Samsung Odyssey G7 è il monitor per il gamer che non deve chiedere mai

Samsung ha svelato il nuovo monitor gaming curvo, Odyssey G7, con schermo da 27 o 32 pollici e un fattore di forma 16:9. Entrambi i modelli includono un display QLED QHD (2560 x 1440 pixel) e supportano la riproduzione di contenuti HDR. I monitor offrono una luminosità tipica di 350 nit, ma possono raggiungere un picco di ben 600 nit, il che li rende idonei per la certificazione HDR 600. Il pannello è in grado di visualizzare il 95% dello spazio colore DCI-P3.

E non è tutto: questi dispositivi vantano una frequenza d’aggiornamento di ben 240Hz con un tempo di risposta di 1ms e supportano sia Nvidia G-Sync che AMD FreeSync Premium Pro. Insomma, si tratta dei monitor da gioco definitivi e dovrebbero essere distribuiti a giugno. Certamente non saranno economici, basti pensare che il modello C27HG70 dello stesso produttore (le cui specifiche sono anche inferiori) è disponibile su Amazon a partire da 450 euro.

La gamma Odyssey include anche il G9, un prodotto della stessa qualità ma con fattore di forma da 32:9 e una risoluzione di ben 5120 x 1440 pixel. Anche in questo caso, si tratta di un monitor premium che sarà inevitabilmente molto costoso. A confronto, il Samsung C49HG90 è disponibile su Amazon alla “modica” cifra di 817 euro.

Samsung sponsorizza questi dispositivi sopratutto per i gamer, come potete vedere nel trailer qui sopra. Un refresh rate di 240Hz è diventato ormai la norma negli eSport, poiché assicura una fluidità superiore e tempi di risposta migliori, che negli sparatutto fanno la differenza. La curvatura del display offre una migliore visuale della scena permettendovi di avvicinarvi di più al display e di reagire più rapidamente nel caso un avversario comparisse ai bordi laterali dello schermo. Sembra un mero dettaglio, ma vi assicuro che fa la differenza: passare da un monitor tradizionale a uno curvo, vi porterà in un nuovo mondo.

La gamma Odyssey è quindi destinata al mercato di fascia premium e i relativi prodotti vantano una scheda tecnica completa. Detto questo, se siete alla ricerca di qualche prodotto meno costoso ma altrettanto valido, potreste dare un’occhiata alla nostra guida all’acquisto ai migliori monitor del 2020.