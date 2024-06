I monitor OLED ti aspettano! Oggi il Samsung Odyssey G8 sotto gli 840€

Abbiamo già visto la tecnologia OLED sulle migliori smart TV e, seppur con una certa lentezza, sta gradualmente arrivando anche sui monitor per PC. Questo rappresenta una vera e propria rivoluzione per i monitor, offrendo una qualità del pannello che supera di gran lunga gli IPS e VA, sia in termini di colori che di tempi di risposta. Se siete interessati a questo tipo di monitor, attualmente destinati alla fascia alta del mercato, vi informiamo che Yeppon offre uno dei migliori a meno di 840€. Parliamo del Samsung Odyssey OLED G8 da 34", un autentico punto di riferimento nella sua categoria.

Samsung Odyssey G8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung Odyssey OLED G8 è un monitor di punta pensato per chi non si accontenta e cerca sempre il massimo nelle proprie sessioni di gioco e non solo. È la scelta ideale per i gamer che vogliono immergersi completamente nelle loro avventure videoludiche, grazie a caratteristiche come i neri più puri e i dettagli cristallini che solo la tecnologia OLED può offrire.

Con il suo display Ultra WQHD da 34" e il rapporto di aspetto di 21:9, questo monitor è capace di regalare un campo visivo esteso, perfetto per chi ama godersi appieno i mondi virtuali senza perdere neanche un dettaglio. Oltre alla qualità dell'immagine, il Samsung Odyssey OLED G8 è un vero e proprio campione di velocità, con un tempo di risposta di solo 0,03 ms e un refresh rate di 175 Hz che fa la differenza nelle competizioni online. Con il supporto poi di AMD FreeSync Premium, la fluidità delle immagini si rivela ancora più elevata.

Inoltre, il design sottile e l'illuminazione dinamica lo trasformano in un oggetto di design che valorizza ogni postazione. Insomma, se siete giocatori esigenti alla ricerca della perfezione sia in termini di prestazioni che di estetica, il Samsung Odyssey OLED G8 è fatto apposta per voi. L'offerta di Yeppon potrebbe essere valida solo per oggi, per questo approfittatene.

