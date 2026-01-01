Samsung si prepara a ridefinire la propria strategia comunicativa per il CES 2026 di Las Vegas, anticipando di un giorno il tradizionale evento stampa e ampliando significativamente l'accessibilità attraverso lo streaming online. Il colosso sudcoreano, che da anni utilizza la fiera dell'elettronica di consumo come palcoscenico privilegiato per svelare le nuove linee di televisori, monitor, soundbar ed elettrodomestici smart, ha scelto quest'anno un approccio più mirato per garantire maggiore visibilità ai propri prodotti in un contesto mediatico sempre più affollato.

La conferenza stampa si terrà domenica 4 gennaio 2026 alle 22:00 ora italiana (le 10PM ET negli Stati Uniti), un cambio sostanziale rispetto al consueto appuntamento del lunedì che coincide con l'apertura ufficiale del CES. Questa mossa strategica consente a Samsung di distanziarsi dal flusso incessante di annunci che caratterizza le giornate centrali della manifestazione, conquistando uno spazio comunicativo dedicato prima che competitor e altri produttori saturino i canali di informazione tecnologica.

L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube ufficiale di Samsung e simultaneamente attraverso la piattaforma Samsung TV Plus, rendendo l'esperienza accessibile a un pubblico globale ben oltre i confini della fiera. Una scelta significativa che riconosce l'importanza crescente della comunicazione digitale nel settore tech, dove gli annunci fisici rappresentano ormai solo una componente di strategie multicanale sempre più articolate.

Samsung trasferisce il proprio booth tradizionale in un'esperienza immersiva autonoma chiamata "The First Look", installata separatamente presso il Wynn Hotel di Las Vegas

L'azienda ha investito considerevolmente anche nella presenza fisica alla manifestazione. Lo stand abituale è stato trasformato in "The First Look", un'installazione dedicata presso il prestigioso Wynn Hotel di Las Vegas, separata dal caos del pavimento espositivo principale. Questa scelta sottolinea la volontà di creare un ambiente più controllato e coinvolgente per presentare le innovazioni, offrendo a giornalisti e addetti ai lavori un contesto più adatto all'approfondimento tecnico rispetto agli spazi affollati del convention center.

Va ricordato che il CES rimane un evento esclusivamente professionale, con accesso limitato a rappresentanti dei media, partner commerciali, clienti e operatori del settore. Gli appassionati di tecnologia e i consumatori finali non possono visitare direttamente la fiera, nemmeno trovandosi fisicamente a Las Vegas durante i giorni dell'evento. Lo streaming online diventa quindi l'unica opportunità per seguire in tempo reale gli annunci più attesi dell'anno nel settore dell'elettronica di consumo.

L'anticipo temporale e la struttura comunicativa rinnovata suggeriscono che Samsung abbia in serbo novità di particolare rilievo per questa edizione. Tradizionalmente, il CES rappresenta per il produttore coreano il momento per presentare le tecnologie display di nuova generazione, dai pannelli QD-OLED alle soluzioni MicroLED, oltre agli elettrodomestici intelligenti che integrano sempre più funzionalità basate su intelligenza artificiale. Con il mercato dei televisori premium e dei monitor gaming in continua evoluzione, e la crescente integrazione tra ecosistemi smart home, le aspettative della comunità tech sono particolarmente elevate per capire quale direzione prenderà l'innovazione nel segmento consumer electronics nei prossimi dodici mesi.