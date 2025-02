Samsung sforna un nuovo SSD da 14,8 GB/s: ecco 9100 PRO

Samsung ha annunciato il nuovo 9100 PRO, SSD PCIe 5.0 che sarà disponibile nelle prossime settimane in quattro diverse capacità: 1TB, 2TB, 4TB e 8TB. L'unità sfrutta al massimo il nuovo standard e riesce a raggiunge fino a 14.800 MB/s in lettura e 13.400 MB/s in scrittura, quasi raddoppiando quelle del precedente 990 Pro.

Il nuovo 9100 PRO è stato progettato per soddisfare le esigenze di vari utenti, da quelli che necessitano di alte velocità per elaborare i dati, come i creatori di contenuti che sfruttano l'intelligenza artificiale, ai videogiocatori, che beneficeranno sia della velocità che dell'ampia capacità.

A bordo del SSD troviamo anche un dissipatore di calore, essenziale viste le alte temperature che queste unità raggiungono quando spinte al massimo; in questo modo la gestione termica non solo risulta efficace, ma permette di avere prestazioni elevate nel tempo, senza cali dovuti al throttling termico.

Il nuovo Samsung 9100 PRO è compatibile con PC, notebook e console, quindi potrete installarlo senza problemi anche sulla vostra PS5 per ampliare lo spazio a disposizione. In ambiente Windows potrete fare affidamento anche sul software Samsung Magician, che permette di ottimizzare le prestazioni e gestire diversi aspetti del dispositivo, oltre che monitorarne lo stato di salute.

Parliamo ora di prezzi e disponibilità: i modelli da 1TB, 2TB e 4TB saranno acquistabili a partire dal 18 marzo, mentre il modello da 8TB arriverà sul mercato nella seconda metà del 2025. Il prezzo di vendita suggerito è di 229,99€ per l'unità da 1TB, 369,99€ per quella da 2TB, e 689,99€ per il modello da 4TB.