Il Logitech MX Master 3S, il mouse wireless ad alte prestazioni che ridefinisce comfort e precisione. Con sensore da 8K DPI funziona su ogni superficie, persino il vetro, mentre i click silenziosi riducono il rumore del 90%. Lo scorrimento MagSpeed ultra veloce e il design ergonomico vi garantiranno sessioni di lavoro senza affaticamento. Oggi è vostro a soli 69,99€ invece di 134,99€, un risparmio considerevole per uno dei migliori mouse sul mercato.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech MX Master 3S è la scelta ideale per professionisti e creativi che trascorrono molte ore al computer e necessitano di precisione assoluta. Se lavorate con editing video, grafica, progettazione CAD o analisi di dati complessi, questo mouse vi conquisterà con il suo sensore da 8K DPI che funziona su qualsiasi superficie, persino sul vetro. È perfetto anche per chi opera in ambienti condivisi come uffici open space o biblioteche, dove i clic silenziosi riducono il rumore del 90% senza compromettere la sensazione tattile. La rotella MagSpeed permette di scorrere migliaia di righe in Excel o lunghi documenti con una velocità e precisione inarrivabili, rendendo questo dispositivo indispensabile per aumentare la produttività quotidiana.

Con uno sconto del 48% che porta il prezzo da 134,99€ a soli 69,99€, questa offerta rappresenta un'occasione imperdibile per chi cerca un mouse di fascia premium senza svuotare il portafoglio. Il design ergonomico previene affaticamento e problemi al polso durante sessioni di lavoro prolungate, mentre la possibilità di personalizzare ogni pulsante tramite il software Logi Options+ vi permetterà di adattare il mouse al vostro flusso di lavoro specifico. La connettività Bluetooth e USB-C garantisce compatibilità totale con Windows, Mac e Linux, rendendolo versatile per qualsiasi setup professionale o domestico.

