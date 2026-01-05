Samsung ha deciso di alzare l’asticella al CES 2026, portando sul palco una vera e propria creatura titanica: un televisore Micro RGB da ben 130 pollici. Non un prodotto destinato agli scaffali dei negozi, ma un concept pensato per mostrare fin dove può spingersi la tecnologia del colosso coreano. E, almeno dal vivo, l’effetto è quello di un monolite futuristico capace di zittire chiunque gli passi davanti.

Il pannello, talmente grande e pesante da non poter essere semplicemente appoggiato su di un mobile, è sorretto da una struttura metallica che avvolge l’intero schermo e consente anche una lieve inclinazione. Una soluzione che richiama, in chiave moderna e decisamente più ingombrante, il vecchio supporto “timeless gallery” visto nei TV Samsung di oltre dieci anni fa. Portarlo in salotto, però, significherebbe ridisegnare completamente gli spazi domestici: più che un televisore, è un elemento d'arredo su cui far ruotare il design della stanza.

Dal punto di vista tecnologico, il Micro RGB rappresenta un’evoluzione della Mini LED, già vista anche in alcune proposte LG. L’obiettivo è chiaro: migliorare drasticamente precisione cromatica e profondità dei colori, avvicinandosi a una resa visiva più ricca e realistica. Non sorprende che, tra la folla del CES, lo schermo abbia attirato sguardi quasi ipnotizzati, come se fosse un oggetto fuori scala rispetto a tutto il resto della fiera.

Samsung ha però chiarito senza troppi giri di parole che questo TV non arriverà sul mercato. È una dichiarazione di intenti, non un prodotto pronto alla vendita. Durante l’evento è stata mostrata anche una versione montata a parete, altrettanto impressionante, con un dettaglio curioso: l’intera struttura di supporto fa parte del sistema audio, quindi anche il montaggio a muro richiede di fissare tutto il telaio.

Sul fronte delle specifiche, Samsung ha puntato molto sui nomi altisonanti. Il televisore è alimentato dal nuovo “Micro RGB AI Engine Pro”, affiancato da tecnologie come Micro RGB Color Booster Pro e Micro RGB HDR Pro, che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare contrasto, colori e dettagli sia nelle scene luminose sia in quelle più scure. Non mancano la tecnologia Glare Free per ridurre i riflessi, il supporto a HDR10+ Advanced e l’audio proprietario Eclipsa Audio.

Come ogni prodotto Samsung di nuova generazione, anche questo concept è profondamente integrato con l’ecosistema software dell’azienda: Vision AI Companion, Microsoft Copilot e Perplexity.

In definitiva, il TV Micro RGB da 130 pollici non è pensato per il mercato, ma per il palcoscenico. Un esercizio di stile e potenza tecnologica che racconta molto delle ambizioni future di Samsung. Almeno per ora, il portafoglio può tirare un sospiro di sollievo.