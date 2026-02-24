Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sull'ASUS ROG Strix XG27AQ-W, monitor gaming da 27" con risoluzione WQHD (2560x1440), pannello Fast IPS con frequenza fino a 170Hz e tempo di risposta di soli 1ms. Dotato di G-SYNC, ELMB SYNC e DisplayHDR 400, garantisce immagini nitide e colori vividi. Lo trovate a soli 399,90€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 599,00€.

Monitor Gaming ASUS ROG Strix, chi dovrebbe acquistarlo?

L'ASUS ROG Strix XG27AQ-W è il monitor ideale per i gamer appassionati e semi-professionisti che cercano prestazioni elevate senza compromessi estetici, grazie alla colorazione bianca di design. Con una risoluzione WQHD 2560x1440 e una frequenza di aggiornamento fino a 170Hz, soddisfa le esigenze di chi gioca a titoli competitivi come sparatutto e giochi d'azione, dove ogni millisecondo conta. Il tempo di risposta di 1ms lo rende perfetto per chi non può tollerare ritardi o sfocature durante le sessioni più intense.

Questo monitor risponde anche alle necessità di chi cerca ergonomia e comfort durante lunghe sessioni di gioco, grazie allo stand completamente regolabile in inclinazione, rotazione e altezza. La tecnologia G-SYNC e ELMB SYNC elimina ghosting e tearing, mentre il supporto DisplayHDR 400 garantisce colori vividi e contrasti profondi. A 399,90€ invece di 599€, con uno sconto del 33%, rappresenta un'opportunità eccellente per chi vuole fare un salto di qualità nella propria postazione gaming.

L'ASUS ROG Strix XG27AQ-W è un monitor gaming da 27" WQHD (2560x1440) con pannello Fast IPS a 170Hz e 1ms di risposta. Integra ELMB SYNC e G-SYNC per eliminare ghosting e tearing, oltre al supporto HDR 400 e illuminazione Aura Sync RGB. Lo stand ergonomico permette regolazioni complete.

Vedi offerta su Amazon