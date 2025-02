Se i 60Hz ti bastano, dimentica i monitor gaming. Questo Samsung 4K è sceso di prezzo

Il Samsung ViewFinity S7 si presenta come un prodotto di successo nel mondo dei monitor, pensato per chi non ha bisogno di frequenze di aggiornamento elevate. Se a voi bastano 60Hz, questo modello da 32" con risoluzione 4K rappresenta un’alternativa intelligente ai tradizionali monitor da gaming, abbattendo il concetto che prestazioni elevate siano sinonimo di alta frequenza. Con un prezzo di soli 264,53€, il ViewFinity S7 si propone come una scelta strategica per creatori di contenuti e graphic designer che cercano qualità senza badare troppo al refresh rate.

Samsung ViewFinity S7 (S32D702), chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung ViewFinity S7 si rivela tra i migliori monitor per creativi alla ricerca di una qualità d'immagine superiore rispetto ai soliti Full HD o QHD. Questo monitor, con il suo schermo da 32'' e una risoluzione di 3840x2160, assicura dettagli nitidi e colori vividi, indispensabili per chi lavora con grafica, editing video o fotografia. HDR10 eleva ulteriormente la qualità visiva, rendendolo perfetto per coloro che necessitano di una fedeltà cromatica e una profondità di dettagli al top per i loro progetti.

Inoltre, il supporto a più ingressi, tra cui HDMI e Display Port, insieme alle funzionalità di Picture-in-Picture (PIP) e Picture-by-Picture (PBP), lo rendono versatile per un ambiente di lavoro multi-tasking, adattandosi a diverse esigenze operative. Al di là degli ambiti professionali, questo monitor si attesta anche come una valida opzione per gli appassionati di intrattenimento domestico che desiderano elevare la loro esperienza.

Con il suo schermo ampio e la capacità di riproduzione dei contenuti HDR10, il Samsung ViewFinity S7 permette di godere al meglio di film, serie TV e giochi, restituendo immagini ricche e immersive. E con l'offerta attuale, che porta il prezzo a soli 264,53€ rispetto al prezzo medio di 329,90€, rappresenta un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per chi cerca un upgrade significativo della propria esperienza visiva.

