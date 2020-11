Sapphire RX 6800 e XT Nitro+, sono questi i prezzi europei?

Un rivenditore online finlandese ha inserito nel catalogo del proprio store online un pre-ordine per le nuove schede video AMD della serie Radeon RX 6000. Saranno questi i prezzi europei delle versioni custom Sapphire Nitro+ delle RX 6800 e RX 6800 XT?

Multitronics, un rivenditore con base in Finlandia, ha aggiunto al proprio catalogo tre modelli di schede video di Sapphire basate sulle nuove GPU RDNA2 di AMD. Le schede sono la Sapphire Radeon RX 6800 Nitro+ Gaming OC, la Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ OC Gaming, e la Sapphire Radeon RX 6800 XT Nitro+ OC SE Gaming.

Il design delle tre schede della famiglia Nitro+ di Sapphire è molto simile. Tutte e tre le GPU saranno raffreddate da un grande dissipatore tenuto al fresco da tre ventole per ogni scheda. Le ventole esterne hanno 12 pale, ci aspettiamo che siano in grado di muovere parecchia aria, mentre quella centrale ne ha 9. Le schede hanno tutte una colorazione grigia e nera, gli unici accenti di colore sono dati dalla striscia LED ARGB e dal logo Sapphire sul lato oltre che dall’icona nel backplate metallico.

Le uniche differenze visibili tra la variante classica e la Special Edition (SE) della RX 6800 XT Nitro+ sono le ventole, che nella variante SE sono traslucide e illuminate con dei LED RGB, e le uscite video, tre DisplayPort e una HDMI per la variante normale mentre la SE rinuncia ad una DP in cambio di una USB Tipo-C.

La scheda meno potente delle tre, la Sapphire Radeon RX 6800 Nitro+ OC, è stata inserita a catalogo con un prezzo di 732,90 euro. La Radeon RX &800 XT Nitro+ OC Gaming sale a 838,90 euro mentre l’edizione speciale SE arriva a ben 863,90 euro. Tutte e tre le schede possono essere pre-ordinate, purtroppo non è tuttavia indicata la data di spedizione.

La vendita delle prime AMD Radeon RX 6800 e XT in versione “Founder’s Edition” partirà già domani 18 novembre, sarà invece necessario attendere ancora qualche giorno per le varianti custom come quelle di Sapphire, probabilmente fine del mese.