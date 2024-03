Sconto SHOCK su RX 6800: prestazioni QHD al vertice a meno di 400€

Quando si parla di gaming su PC, l'importanza della scheda video è cruciale, specialmente per coloro che ambiscono a giocare oltre il tradizionale Full HD. Se, ad esempio, possedete un monitor QHD o persino 4K e siete alla ricerca di una scheda video in grado di soddisfare le esigenze tecniche imposte dai più recenti giochi di livello tripla A, abbiamo una notizia che potrebbe interessarvi: attualmente, su Amazon è disponibile la RX 6800 di XFX SPEEDSTER SWFT a soli 399€.

XFX SPEEDSTER SWFT RX 6800, chi dovrebbe acquistarla?

La RX 6800 di AMD, meglio ancora in questa versione personalizzata da XFX, rappresenta una scelta eccellente per coloro che richiedono elevate performance grafiche nei loro progetti video o gaming. Grazie ai suoi 16GB di memoria, questa scheda grafica soddisfa le esigenze di chi desidera giocare agli ultimi titoli con impostazioni grafiche elevate, garantendo un'esperienza di gioco fluida e dettagliata.

Inoltre, è indicata per i creatori contenuti, come editor video o graphics designer, che necessitano di un'elaborazione grafica potente per gestire software esigenti e complessi progetti multi-layer senza compromessi sulla velocità o sulla qualità.

La tecnologia di raffreddamento avanzata mantiene la scheda fresca anche sotto sforzo, garantendo stabilità e durata nel tempo. Grazie alla sua architettura all'avanguardia, supporta le ultime tecnologie di rendering grafico, permettendo ai giocatori di immergersi in mondi virtuali con dettagli realistici.

