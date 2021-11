Scegli Chromebook, il notebook perfetto per studio e lavoro

In un mondo sempre più votato allo smart working e alla didattica a distanza, attività che sono state dapprima proposte per ovviare alla situazione pandemica ma che hanno messo in evidenza i benefici portati da un tale approccio sia ai lavoratori che agli studenti, è diventato importante avere a propria disposizione un dispositivo in grado di fornire la giusta reattività, autonomia e portabilità per affrontare le sfide di ogni giorno. Proprio queste ultime caratteristiche sono quelle che descrivono al meglio la gamma di notebook Chromebook, che costituiscono delle alternative più che valide rispetto ai comuni computer portatili Windows e Apple, soprattutto se andiamo a considerare l’eccellente rapporto prezzo/prestazioni.

Infatti, i laptop Chromebook offrono un’esperienza utente davvero di primo livello. Questo è permesso dall’impiego del sistema operativo Chrome OS, derivato da Linux (e di cui supporta anche le applicazioni), da cui eredita anche la leggerezza e la sicurezza. Non servono processori e componenti potenti per poter gestire in modo ottimale il sistema, il quale è in grado di avviarsi in pochissimi secondi. I Chromebook sono pensati per garantire un’ottima piacevolezza di utilizzo, grazie all’interfaccia grafica molto pulita che risulta familiare a qualsiasi tipo di utente. Le operazioni di manutenzione, nonché di configurazione, sono ridotte al minimo, così da fornire un dispositivo sempre pronto ed efficiente.

Essendo un sistema operativo basato prevalentemente sul browser e l’utilizzo di Web App, Chrome OS è pensato per funzionare al meglio con le applicazioni della Google Suite, la più utilizzata dalle scuole e parte dell’iniziativa Google for Education promossa per la DAD, che comprende, tra gli altri, anche Gmail, Drive, Calendar e Meet. Tuttavia, grazie al Google Play Store integrato potrete accedere a un vastissimo catalogo di software che integra, oltre ai programmi più noti per la produttività personale, anche quelli per l’editing fotografico e video, nonché per la fruizione di contenuti dai più popolari servizi di streaming video (YouTube, Netflix, Disney+, ecc.) e audio (come YouTube Music o Spotify). Niente paura anche nel caso dobbiate effettuare un trasferimento dei vostri dati da un altro dispositivo Windows o Mac che stavate utilizzando in precedenza. Infatti, basta semplicemente effettuare il login nel proprio account Google e seguire solo tre passaggi per completare l’operazione.

Altro punto fondamentale a favore dei Chromebook è la longevità che li caratterizza. Grazie all’attento lavoro di ottimizzazione svolto da Google, la presenza di un antivirus integrato che protegge il sistema, gli aggiornamenti automatici e la possibilità di salvare tutto sul cloud, l’hardware rimane leggero e il dispositivo si mantiene veloce e reattivo nel tempo, senza accusare quei rallentamenti che affliggono i computer con qualche anno sulle spalle. Infine, l’autonomia è davvero invidiabile, permettendovi di affrontare l’intera giornata senza sentire il bisogno di cercare una presa di corrente per la ricarica (che potrebbe costituire un problema in determinate occasioni).

Facili da trasportare, scattanti e sicuri, i Chromebook offrono tutto quello che serve per essere produttivi o anche rilassarsi giocando a qualche videogame o vedendo la propria serie preferita su uno dei tanti servizi di streaming video. Per ulteriori informazioni relative ai Chromebook e alle loro caratteristiche, nonché per procedere all’acquisto, vi rimandiamo alla pagina ufficiale Mediaworld.