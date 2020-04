Schede madri Intel Z490 ufficiali: ecco le proposte di Asus

Finalmente ci siamo: le nuove schede madri con chipset Z490, pronte per ospitare i nuovi processori Intel Core Comet Lake-S, sono tra noi. Prima di entrare più nel dettaglio ricordiamo che le nuove CPU di Intel utilizzano un nuovo socket, denominato LGA1200, di conseguenza non sono compatibili con le vecchie schede madri Z390. Stesso discorso vale per i vecchi processori Intel di ottava e nona generazione, che non possono essere montati sulle motherboard Z490. Quello che però potrete riutilizzare è il sistema di raffreddamento, in quanto i fori per il montaggio sono sempre nella stessa posizione e alla stessa distanza.

Com’è lecito aspettarsi i vari produttori hanno delle lineup molti ricche con diversi modelli, ognuno dotato di caratteristiche uniche, ma in questo articolo andremo a concentrarci su quella che è l’offerta di Asus.

Asus ROG Maximus XII

La lineup Z490 iniziale di Asus è composta da una decina di modelli, progettati per soddisfare overclocker, videogiocatori, professionisti e utenti che hanno bisogno di un computer tuttofare che se la cavi bene in ogni ambito. Nella fascia enthusiast abbiamo la famiglia Asus ROG Maximus XII, composta da quattro schede madri differenti: Maximus XII Extreme, Maximus XII Formula, Maximus XII Hero (Wi-Fi) e Maximus XII Apex.

Partiamo dalla Asus ROG Maximus XII Hero (Wi-Fi), modello che ci è arrivato in redazione. Si tratta di una scheda madre progettata per tutti i videogiocatori che vogliono assemblare un PC gaming di altissimo livello, che abbia tutte le caratteristiche (sia in termini estetici che di funzionalità) che contraddistinguono la linea ROG.

La scheda offre dei VRM con 14+2 fasi di alimentazione reali (quindi senza sdoppiatori), collegati al northbridge e al pannello I/O tramite una heatpipe da 8mm che migliora il raffreddamento e garantisce prestazioni superiori. Sempre in ambito raffreddamento troviamo un massiccio dissipatore che copre i tre slot M.2, mentre tra le funzionalità troviamo AI Overclocking, AI Cooling, AI networking e la nuova OptiMem III.

La connettività è garantita da una scheda Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201 e da due porte Ethernet, una Gigabit e una 5G, gestite rispettivamente da controller Intel I219-V e Marvell AQtion AQC111C 5Gb. Gli slot d’espansione comprendono 3 PCIe 3.0 x16 (che supportano configurazione x16/x0/x4 e x8/x8/x4) e tre PCIe 3.0 x1, mentre a livello di porte il pannello I/O posteriore offre quattro USB 3.2 Gen2 (tre tipo A, una tipo C), quattro USB 3.2 Gen1 tipo A, due USB 2.0, un’uscita video HDMI, i connettori jack da 3,5mm un’uscita S/PIDF.

L’audio è gestito da un codec SupremeFX S1220, che integra un DAC ESS ES9023P. Sulla scheda troviamo poi quattro slot DIMM per RAM DDR4 fino a 4800MHz in overclock, 6 porte SATA III e i classici header per collegare ventole, strisce RGB e ARGB e porte USB frontali. da sottolineare la presenza di un connettore che permette di collegare alla motherboard anche una porta USB C con supporto a Thunderbolt 3.

La Maximus XII Apex è invece progettata per overclocker e utenti enthusiast che vogliono ottenere sempre il massimo dalla propria configurazione. Oltre a funzionalità come l’AI Overclocking e l’AI Cooling (comuni a tutta la gamma Maximus XII), la Maximus XII Apex offre un toolkit specifico per gli overclocker, un sistema di rilevamento della condensa, la tecnologia OptiMem III e percorsi ottimizzati per le varie interconnessioni.

Proprio pensando all’overclock Asus ha inserito un sistema di raffreddamento di altissimo livello, che copre il pannello I/O posteriore, i VRM e il northbridge: tutto è attraversato da una heatpipe di 8mm di diametro, che permette di dissipare il calore in maniera estremamente veloce ed efficiente.

L’Asus ROG Maximus XII Apex offre un PCB molto particolare, con un iconico “taglio” sul lato destro che va a ricordare una X. La scheda madre offre 2 slot DIMM che supportano RAM DDR4 con una frequenza massima in OC superiore ai 5000MHz, un connettore DIMM.2 che offre la possibilità di installare due SSD M.2, un ulteriore slot M.2 sulla scheda madre, otto porte SATA III, due PCIe 3.0 x16, un PCie 3.0 x4 e un PCIe 3.0 x1.

Il pannello I/O mette invece a disposizione cinque porte USB 3.2 Gen2 (quattro tipo A, una tipo C), cinque porte USB 3.2 Gen1 tipo A e cinque USB 2.0. Abbiamo poi i connettori jack da 3,5mm per l’audio, gestito da un codec SupremeFX S1220A, il collegamento delle antenne per la scheda Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201 e la porta Ethernet 2,5G gestita dal controller Intel I225-V.

Continuando la rassegna dei modelli top di gamma arriviamo alla Asus ROG Maximus XII Extreme, scheda madre di altissimo livello con form factor EATX progettata per tutti gli appassionati che vogliono un mostro di potenza raffreddato da un sistema custom loop.

I VRM offrono 16 fasi d’alimentazione reali e sono raffreddati da pad termici dall’elevata conduttività termica e dissipatori collegati da una heatpipe che coprono praticamente ogni parte della scheda. Grazie all’header WB_Sensor la Maximus XII Extreme è predisposta per l’uso di un monoblocco e, in generale, integra vari connettori che la rendono perfetta per creare un sistema di raffreddamento custom loop.

Tra le funzionalità troviamo, oltre ai già citati AI Overclocking, AI Cooling, AI Networking e OptiMem III, LiveDash: si tratta di un display OLED da 2 pollici posizionato tra il socket LGA1200 e gli slot PCIe che può essere usato per mostrare informazioni sul sistema oppure delle immagini o GIF personalizzate.

La Maximus XII Extreme offre quattro slot DIMM in cui installare le proprie RAM DDR4, che possono raggiungere una frequenza massima (in overclock) pari a 4800MHz. Abbiamo poi due slot PCIe 3.0 x16 e uno slot PCIe 3.0 x4, otto porte SATA III e quattro slot M.2, due presenti sulla scheda madre e due offerti dall’adattatore DIMM.2.

Il pannello I/O offre sei porte USB 3.2 Gen1 tipo A, tre porte USB 3.2 Gen2 (due tipo A, una tipo C), due USB 2.0, i classici jack audio da 3,5mm e l’uscita S/PDIF (gestiti da un codec SupremeFX S1220), due porte Ethernet 2,5G e 10G gestite rispettivamente da controller Intel I225-V e Marvell AQtion AQC107 10Gb e i connettori per le antenne della scheda Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201.

Incluso in confezione con la Asus ROG Maximus XII Extreme troviamo anche la ThunderboltEX 3-TR Card, una scheda d’espansione con interfaccia PCIe 3.0 che aggiunge due porte Thunderbolt 3 e due uscite mini-DisplayPort.

Chiude la nostra panoramica sulla famiglia di schede madri top di gamma Asus ROG la Maximus XII Formula. Si tratta di una motherboard dedicata ad appassionati, modder e videogiocatori che vogliono sperimentare con i sistemi custom loop. La scheda integra dei dissipatori per i VRM (dotati di 16 fasi di alimentazione reali) CrossChill EK III, progettati in collaborazione con EKWB e predisposti per i sistemi di raffreddamento a liquido custom.

Anche sulla Maximus XII Formula ritroviamo le varie tecnologie citate in precedenza e il display OLED LiveDash. La scheda offre quattro slot DIMM per RAM DDR4 fino a 4800MHz in overclock, tre slot M.2 (di cui uno sul retro) e sei porte SATA III, mentre per quanto riguarda gli slot d’espansione abbiamo tre PCIe 3.0 x16 e un PCIe 3.0 x1. Anche qui infine troviamo un codec audio SupremeFX S1220 e un connettore per collegare una porta USB C con supporto a Thunderbolt 3.

Il pannello I/O posteriore offre, oltre ai jack da 3,5mm e all’uscita S/PDIF, i connettori per le antenne della scheda Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201, due porte Ethernet rispettivamente 2,5G (controller Intel I225-V) e 10G (controller Marvell AQtion AQC107 10Gb), quattro USB 3.2 Gen2 (tre tipo A, una tipo C) e sei porte USB 3.2 Gen1 tipo A.

Asus ROG Strix e Asus TUF

La gamma di schede madri Asus non si limita ovviamente alla fascia alta del mercato: per i videogiocatori che vogliono elevate prestazioni ma sono anche attenti al portafoglio, Asus ha progettato la nuova gamma di schede madri ROG Strix Z490, per ora composta da 3 modelli che si adattano a tutte le esigenze, ma dotati di alcune caratteristiche comuni: tutte le nuove motherboard Asus ROG Strix Z490 sono infatti dotate delle funzionalità AI Overclocking, AI Cooling e AI Networking, oltre che di connessione Wi-Fi 6 ed Ethernet 2,5G. Permettono inoltre di collegare le porte USB 3.2 tipo C del case grazie agli header dedicati.

L’Asus ROG Strix Z490-E è la scheda madre ideale per gli utenti che vogliono tutte le funzionalità offerte dalla gamma ROG, ma non vogliono acquistare una motherboard della famiglia Maximus XII. Oltre alle caratteristiche già citate, questa scheda offre il display Q-Code per la visualizzazione dei codici di errore e una soluzione di raffreddamento dei VRM silenziosa ma efficace, che permette di aggiungere una ventola per incrementare ancora di più le prestazioni.

L’Asus ROG Strix Z490-I offre praticamente le stesse caratteristiche della Z490-E, fatta eccezione per il raffreddamento attivo sui VRM e per il form factor ITX, che la rende un’ottima scheda madre per tutti quei videogiocatori che amano le build dalle dimensioni estremamente ridotte. A completare il quadro abbiamo l’Asus ROG Strix Z490-A, variante completamente Bianca (ma con PCB nero) della Z490-E che però, rispetto a quest’ultima, perde la heatpipe che attraversa i dissipatori dei VRM, il Wi-Fi e il display Q-Code.

Parte della famiglia ROG Strix è anche la Z490-G Gaming (Wi-Fi). Caratterizzata da un form factor microATX, questa scheda madre offre caratteristiche simili al resto della gamma e mantiene, nonostante le dimensioni ridotte, un VRM con 12+2 fasi e quattro slot DIMM. La scheda offre poi due slot PCIe 3.0 x16 e uno slot PCIe 3.0 x1, spazio per due SSD M.2 (uno slot è dotato di dissipatore) e sei porte SATA III.

Il pannello I/O di questa variante mette a disposizione quattro USB 3.0, due USB 2.0, due USB 3.2 Gen1 (una tipo A, una tipo C), Ethernet 2,5G, connettori per le antenne Wi-Fi 6, uscita S/PDIF e i classici jack audio da 3,5mm.

Per i videogiocatori più attenti al budget abbiamo invece la Asus TUF Gaming Z490-Plus (Wi-Fi), una scheda madre molto particolare dal punto di vista estetico grazie alle sue linee camouflage che offre buone prestazioni nel gaming a un costo contenuto. Il form factor è il classico ATX e, a livello di funzionalità, troviamo la tecnologia OptiMem II, l’header Thunderbolt 3 già citato in precedenza, Wi-Fi 6, Gigabit Ethernet e Gaming Audio, una personalizzazione di DTS. Non manca poi il supporto ai software Asus Aura Sync e Armoury Crate.

Asus Prime e Asus ProArt

Per gli utenti che hanno bisogno di un computer che offra buone prestazioni in ogni ambito Asus ha progettato l’Asus Prime Z490-A. Questa scheda madre integra le funzionalità AI Overclocking e AI Cooling, offre un design dei dissipatori VRM migliorato, la tecnologia OptiMem II, l’header Thunderbolt 3 e permette di gestire al meglio il raffreddamento dei vari componenti grazie alla compatibilità con il software FanXpert 4.

Chiudiamo infine con l’Asus ProArt Z490-Creator 10G, scheda madre ATX dalla particolare colorazione nero e oro progettata per permettere ai professionisti di animazione, sviluppo videogiochi, produzione di contenuti multimediali e rendering e modellazione 3D di ottenere il massimo dai propri componenti.

Come si può intuire dal nome, questa scheda madre offre una connessione Ethernet 10G, oltre al supporto allo standard Thunderbolt 3. Permette poi di installare due SSD NVMe con form factor M.2 e di collegare le porte USB 3.2 Gen2 tipo C del case tramite l’header dedicato. Grazie al software ProArt Creator Hub i professionisti avranno tra le mani un centro di controllo da cui gestire vari software professionali, in modo da creare contenuti nella maniera più efficiente possibile.

Degna di nota anche un’altra funzionalità software, denominata (per ora) Creator First: similmente a quello che fa GameFirst VI con i giochi, questa feature dovrebbe dare priorità al traffico di rete generato dai software professionali, in modo da velocizzare e ottimizzare le comunicazione e il trasferimento di dati.