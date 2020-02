Sconti fino al 40% sulle periferiche gaming di SteelSeries

Vi abbiamo già segnalato quelle che sono le offerte della “Amazon Gaming Week”, ovvero quella che è una settimana, ormai periodica, che il portale dedica alle offerte sui prodotti da gaming a 360 gradi. Le offerte saranno disponibili fino al prossimo 23 febbraio e, già da ieri, vi stiamo aggiornando quotidianamente su quelli che sono i prodotti in sconto e le variazioni di prezzo date dalle disponibilità. Ebbene, dopo il classico aggiornamento di stamattina, vi segnaliamo che tra i vari brand in offerta in occasione della Gaming Week c’è anche SteelSeries, che anzi si sta prodigando nell’offrire una serie di sconti che, a differenza di molti altri, non puntano su di una singola categoria di prodotti, ma offrono invece una piccola selezione adatta a tutte le esigenze.

Stiamo parlando di mouse, tastiere e headset in sconto del popolare brand, con prezzi decisamente bassi ed abbordabili grazie ai quali potrete approfittarne per aggiornare la vostra postazione gaming con prodotti di eccezionale qualità. Le offerte non sono molte, motivo per cui ve le riportiamo integralmente qui di seguito, tuttavia vi invitiamo a tenere d’occhio quotidianamente sia la nostra news (in aggiornamento) dedicata alla Gaming Week, sia la pagina principale della promozione, così da poter monitorare tutte le offerte che Amazon proporrà fino al prossimo 23 febbraio, giorno in cui termineranno le promozioni della Gaming Week.

Infine, prima di lasciarvi ai vostri acquisti, vogliamo ricordarvi che val la pena iscriversi ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte, dove potrete monitorare in tempo reale tutte le migliori promozioni del giorno, tenendo così a portata di notifica tutte le offerte e le promozioni di questo mese. I canali Telegram sono quattro, ed il nostro consiglio è quello di iscrivervi subito, così da poter monitorare le migliori offerte dedicate alla tecnologia, all’hardware, agli smartphone ed ai prodotti cinesi, come ad esempio quelli dei brand Xiaomi, Redmi e Huawei. E ora, diamoci dentro con gli acquisti!

