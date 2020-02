Amazon Gaming Week, le migliori offerte su computer, periferiche e monitor

Sembra che Amazon non voglia mollare il colpo, e dopo un inizio di settimana dedicato alle offerte Logitech e Trust, ecco che sul portale torna l’acclamata “Amazon Gaming Week”, ovvero quella che è una settimana, ormai periodica, che il portale dedica alle offerte sui prodotti da gaming a 360 gradi. Fino al prossimo 23 febbraio, dunque, potrete trovare tra le pagine di Amazon una moltitudine di offerte su PC, console e dispositivi mobile, con offerte capaci di competere anche con i più blasonati periodi di Black Friday e Cyber Monday.

Moltissime sono le offerte disponibili, ed ancora di più sono i brand al centro dell’iniziativa, con promozioni che riguardano praticamente tutti i principali produttori del mercato tra cui HP, Intel, Trust, Logitech, ASUS e Corsair, SanDisk, Intel, ASUS, HyperX e tanti altri, con sconti che riguardano diverse categorie merceologiche del mondo gaming, tra cui notebook, monitor e periferiche di vario genere, senza ovviamente dimenticare il mondo console, con alcuni bundle PS4, Xbox One e Nintendo Switch in forte promozione.

E dunque, come da consolidata abitudine, abbiamo selezionato per voi alcuni prodotti in sconto, così da aiutarvi ad orientarvi in quelle che sono le numerosissime offerte disponibili. Oltre a ciò, abbiamo inoltre stilato per voi anche una comoda lista di offerte divise per categoria, così da poter accedere direttamente alle fasce di prodotti che più vi interessano anche se, come sempre, vi invitiamo comunque a tenere d’occhio la pagina principale della promozione, così da poter monitorare tutte le offerte che Amazon proporrà fino al prossimo 23 febbraio, giorno in cui termineranno le promozioni della Gaming Week.

La nostra selezione di prodotti

Offerte per categorie

Altre offerte Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!