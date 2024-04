Sconti FOLLI fino a 600€ sui notebook gaming MSI durante la Gaming Week!

La nuova edizione dell'Amazon Gaming Week è ufficialmente iniziata e si rivolge principalmente al pubblico più giovane, desideroso di approfittare di offerte vantaggiose su periferiche e accessori da gaming. Come nelle precedenti edizioni, MSI emerge ancora una volta come uno dei brand di punta, questa volta attirando l'attenzione con alcune offerte allettanti sui suoi notebook da gaming, su cui sono stati applicati sconti fino a 600€.

La Gaming Week si svolgerà per l'intera settimana, iniziando oggi, 29 aprile, e concludendosi il 5 maggio. Le offerte saranno disponibili fino alla data di termine prevista, a meno che la grande richiesta non porti a un esaurimento anticipato delle scorte. MSI ha messo in risalto tre modelli di notebook da gaming, tra cui due della serie Katana e uno della serie Raider. Questi si distinguono per le loro specifiche hardware di prim'ordine, equipaggiati con GPU Nvidia RTX 4060, 4070 e processori Intel di 13° generazione.

Nei paragrafi seguenti, esamineremo in dettaglio ciascuno di questi modelli, fornendovi informazioni sui prezzi finali che, vi anticipiamo, sono tra i più competitivi mai offerti.

Le migliori offerte Gaming Week di MSI

MSI Katana 17

Vedi offerta

MSI Katana 15

Vedi offerta

MSI Raider

13700HX

Vedi offerta