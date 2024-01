PREZZO FOLLE per il Notebook MSI Pulse 17, scontato di 600€ su Amazon

Per gli amanti del gaming alla ricerca di un notebook all'avanguardia senza compromessi, il MSI Pulse 17 si presenta come un'opzione imbattibile. Attualmente disponibile su Amazon a soli €1.599 anziché €2.199, questo notebook offre un risparmio eccezionale del 27%, rendendolo un'affare imperdibile. Unisce prestazioni elevate a un design sofisticato e moderno.

MSI Pulse 17, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo notebook gaming cattura l'attenzione grazie alle sue prestazioni impressionanti, alimentate dal processore Intel Core i7-13700H e dalla scheda video NVIDIA GeForce RTX 4060. Perfetto per gestire giochi di ultima generazione e software di design con requisiti elevati, il display da 17,3" a 144 Hz e i 16GB di RAM DDR5 garantiscono un'esperienza di gioco fluida e reattiva. L'ampio SSD da 1 TB consente di archiviare una vasta libreria di titoli e progetti.

Il MSI Pulse 17 è ideale sia per i gamer che cercano prestazioni elevate sia per i professionisti del settore grafico, del video editing e della modellazione 3D. Rappresenta una soluzione completa per chi richiede elevate prestazioni in mobilità, senza compromettere la qualità visiva e la velocità di elaborazione.

Con una riduzione di prezzo da €2.199 a soli €1.599, il notebook MSI Pulse 17 è l'investimento ideale per un'esperienza di gioco e lavoro senza compromessi.

