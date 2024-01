Combatti il freddo con questa stufetta elettrica a MENO di 20€!

Se state soffrendo il freddo di queste settimana non c'è soluzione migliore di avere una bella stufetta elettrica per scaldare gli ambienti in maniera veloce ed efficiente. Questo termoventilatore a basso consumo, capace di riscaldare in soli 2 secondi con la sua potenza di 1500W e tecnologia ceramica avanzata, è l'ideale per ambienti fino a 27 m² e, grazie al coupon in pagina, vi darà diritto a uno sconto extra del 20%, fa scendere il prezzo a meno di 20€, un investimento minimo per combattere il freddo.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 20% durante il checkout

Stufa elettrica iDOO a basso consumo, chi dovrebbe acquistarla?

Per chi cerca una soluzione efficiente e sicura per affrontare il freddo invernale, questa stufa elettrica è un'offerta da non perdere. Non solo il prezzo è competitivo, ma vi stupirà per le sue prestazioni rapide e per la tecnologia di risparmio energetico. Ideale per ambienti ampi fino a 27 m², questa stufa si rivela perfetta per famiglie, assicurando un riscaldamento immediato e senza sprechi.

La sicurezza è una priorità per iDOO, con funzioni pensate per la tranquillità di chi ha bambini o animali domestici in casa. Il dispositivo si spegne automaticamente in caso di surriscaldamento o ribaltamento, e grazie al rumore inferiore a 45 dB, la stufa assicura un ambiente rilassato e un sonno non disturbato. Le tre modalità di riscaldamento, l'oscillazione a 60° e il pratico telecomando rendono l'utilizzo semplice e confortevole, soddisfacendo chi cerca una soluzione versatile per il riscaldamento domestico o in ufficio.

Con un prezzo speciale di 19,54€, rispetto al prezzo originale di 27,06€, la stufa iDOO rappresenta un investimento intelligente per il vostro benessere domestico. Dotata di telecomando, timer 12 ore, oscillazione di 60° e un funzionamento silenzioso, questa stufa vi permette di affrontare i mesi invernali con tranquillità e senza preoccupazioni.

