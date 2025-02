SCONTO del 23% su questo ottimo monitor gaming ASUS da 27" 180Hz! IMPERDIBILE!

Se state cercando un monitor gaming ad alte prestazioni, questa è l’occasione perfetta per migliorare la vostra esperienza di gioco. Infatti, ASUS ROG Strix XG27ACS, con display Fast IPS da 27” pollici, risoluzione 2.560x1.440 pixel e refresh rate di 180 Hz, è disponibile su Amazon a soli 269,90€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 349€. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per ottenere immagini fluide e reattive nei vostri giochi preferiti.

ASUS ROG Strix XG27ACS, chi dovrebbe acquistarlo?

Progettato per i gamer più esigenti, ASUS ROG Strix XG27ACS offre prestazioni di alto livello grazie alla tecnologia Fast IPS, che garantisce un tempo di risposta di soli 1 ms (GTG), eliminando sfocature e migliorando la nitidezza delle immagini. La combinazione con Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) assicura una riduzione drastica del ghosting e dello screen tearing, permettendovi di vivere un gameplay sempre fluido e reattivo.

Grazie alla compatibilità con G-Sync, il monitor adatta la frequenza di aggiornamento in base ai frame generati dalla GPU, evitando fenomeni di stuttering e tearing per un’esperienza di gioco ottimale. Inoltre, il supporto HDR migliora il contrasto e la gamma cromatica, rendendo i dettagli più vivi e realistici.

L’hub USB-C integrato permette di collegare facilmente il monitor ai vostri dispositivi, trasmettendo il segnale video in DisplayPort e fungendo da hub per le periferiche cablate, riducendo l’ingombro sulla scrivania. Grazie al DisplayWidget Center, potete accedere rapidamente al menu OSD e personalizzare le impostazioni del monitor con un semplice clic del mouse, rendendo ogni regolazione intuitiva e veloce.

Con il suo design gaming aggressivo, prestazioni elevate e funzionalità avanzate, ASUS ROG Strix XG27ACS è la scelta ideale per chi cerca un monitor di qualità a un prezzo competitivo. Approfittate ora dello sconto del 23% e portate a casa un monitor gaming da 27” 180 Hz a soli 269,90€ prima che l’offerta scada! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor PC da 27" per ulteriori consigli.

