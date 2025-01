Scopri i 4 vantaggi esclusivi con la Super Early Bird di questa stampante 3D

Se vi piace la stampa 3D e state cercando una nuova stampante per le vostre creazioni, l'offerta Super Early Bird della Anycubic Kobra S1 Combo è un'occasione imperdibile. Fino al 20 gennaio, infatti, avrete la possibilità di approfittare di vantaggi esclusivi che rendono questo acquisto ancora più vantaggioso. Non solo potete ottenere un prodotto di alta qualità, ma anche godere di un risparmio di 150€ e premi aggiuntivi che rendono l'offerta ancora più allettante.

Anycubic Kobra S1 Combo, perché approfittarne?

Uno dei principali vantaggi è lo sconto di ben 150€, che abbassa il prezzo di listino della Anycubic Kobra S1 Combo da 749€ a soli 599€. Questo sconto rende l'acquisto di una stampante 3D di qualità ancora più accessibile, permettendo a chiunque di entrare nel mondo della stampa 3D senza spendere una fortuna. Con la Kobra S1 Combo, non solo ottenete una stampante affidabile e potente, ma anche un ottimo investimento per il futuro.

Oltre al prezzo scontato, acquistando la Anycubic Kobra S1 Combo entro il 20 gennaio, potrete essere uno dei 300 fortunati vincitori di una carta regalo da 30€. Questo premio vi darà la possibilità di acquistare accessori o altri filamenti per la stampante, migliorando ulteriormente l'esperienza di stampa 3D. Inoltre, avrete accesso a uno sconto esclusivo del 50% su un pacchetto di 4 filamenti dal valore di 292€, permettendovi di risparmiare anche su materiali di qualità per le vostre stampe.

Infine, uno degli altri vantaggi di questa offerta è l'accesso gratuito a modelli 3D in alta qualità, già pronti per essere stampati. Questo significa che non dovrete preoccuparvi di cercare modelli compatibili o di realizzarli da zero, risparmiando tempo e fatica. Con una vasta selezione di modelli pronti per la stampa, potrete iniziare subito a creare e a divertirvi con la nuova stampante 3D, sfruttando appieno il suo potenziale.

