Le sedie da gaming servono davvero o sono un falso mito?

Negli ultimi anni, le sedie gaming ed ergonomiche sono diventate un vero e proprio fenomeno, promosse come soluzioni definitive per migliorare la postura e ridurre i dolori legati alla sedentarietà. Ma cosa c’è di vero in queste promesse?

Ebbene, le sedie ergonomiche e da gaming non sono la soluzione miracolosa per i problemi posturali che molti credono. Questa è la conclusione che abbiamo tratto in un nuovo video sul canale YouTube Ferry dove parliamo con Mira Shtiach, posturologa esperta che ha sviluppato un metodo per correggere la postura.

Secondo Shtiach, l'idea che basti una sedia ergonomica per mantenere una postura corretta è un mito da sfatare: la postura scorretta è un'epidemia della società moderna, ma non è dovuta principalmente alla digitalizzazione come molti pensano.

Il problema non risiede solo nelle sedie, ma soprattutto nella scarsa consapevolezza che abbiamo sulla nostra postura. L'idea che una sedia possa risolvere magicamente problemi di schiena o di postura è un fraintendimento comune. In realtà, come spiega l'esperta, una postura scorretta ha origini ben più profonde, legate al nostro stile di vita sedentario e alla mancanza di movimento consapevole. Il problema nasce, infatti, già dopo la Rivoluzione Francese, quando cambiano gli stili di vita e le persone iniziano a stare più sedute.

Il messaggio del video ovviamente non è quello di demonizzare sedie e accessori ergonomici, ma di promuovere una maggiore consapevolezza. Non è la sedia a fare la differenza, ma come ci sediamo e come utilizziamo il nostro corpo. Piccoli accorgimenti, come immaginare una coda che allinea il bacino o alzarsi ogni 45 minuti, possono avere un impatto significativo sulla nostra salute.

Insomma, guardando questo video non solo scoprirai dei miti sfatati, ma anche acquisirai degli strumenti pratici per migliorare la qualità della tua postura. Non perderti l’occasione di scoprire perché le sedie gaming ed ergonomiche potrebbero non essere quello che pensi!