500€ di sconto per questo notebook con RTX 4060 e Core i7

Se siete alla ricerca di un notebook da gaming performante a un prezzo competitivo, Unieuro ha appena lanciato un’offerta imperdibile. Il protagonista è l’MSI Cyborg 15 A13VF-601IT, un laptop pensato per i videogiocatori e i creativi, ora proposto a 999€ invece di 1499€, grazie a uno sconto eccezionale di 500 euro. Un’occasione da cogliere al volo per chi desidera potenza e prestazioni.

Vedi offerta

MSI Cyborg 15 A13VF-601IT, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un processore Intel Core i7-13620H di ultima generazione, il Cyborg 15 garantisce fluidità e velocità anche sotto carichi elevati. La scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 4060 permette di affrontare i giochi più recenti e i software professionali con ottimi risultati in termini di resa visiva e reattività. A completare il pacchetto troviamo ben 16 GB di RAM DDR5 e un veloce SSD da 1 TB, per un multitasking fluido e uno spazio di archiviazione ampio e veloce.

Il display da 15,6 pollici Full HD con risoluzione 1920x1080 offre un'esperienza visiva immersiva, perfetta sia per il gaming che per la fruizione di contenuti multimediali. La costruzione in formato Clamshell e il design in colore nero donano al notebook un aspetto moderno e aggressivo, in linea con lo spirito da gaming. Inoltre, grazie al sistema operativo Windows 11 Home preinstallato, sarete pronti a utilizzare il PC fin da subito, con tutte le più recenti funzionalità software a disposizione.

Con questa offerta, Unieuro mette nelle vostre mani una macchina di alto livello a un prezzo più accessibile. Che siate appassionati di gaming, studenti o professionisti alla ricerca di un dispositivo potente e versatile, l’MSI Cyborg 15 rappresenta una delle migliori opzioni attualmente disponibili sul mercato. Ma attenzione: promozioni come questa non durano a lungo.