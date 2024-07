Sicurezza a rischio con ChatGPT per macOS: salva le conversazioni in testo non criptato

OpenAI ha recentemente rilasciato l'app ufficiale di ChatGPT per macOS, marcando il debutto di ChatGPT sulle piattaforme desktop. Sebbene l'app semplifichi l'utilizzo del chatbot, alcuni utenti hanno espresso preoccupazioni riguardo alla privacy. Queste preoccupazioni nascono dal fatto che l'app conserva tutte le conversazioni in testo non cifrato, potenzialmente esponendo dati sensibili degli utenti.

In seguito alla pubblicazione di un articolo riguardante questa problematica, OpenAI ha rilasciato un aggiornamento per l'applicazione ChatGPT che introduce la cifratura delle chat memorizzate su Mac. È consigliabile aggiornare l'app ChatGPT alla versione più recente per beneficiare di questa nuova funzionalità di sicurezza.

La funzione di sandbox è un sistema di controllo di sicurezza che esegue un'applicazione e tutti i suoi dati in un ambiente isolato. Ciò impedisce all'app di accedere ad altre parti del sistema senza permessi e viceversa. Mentre su iOS tutte le app di terze parti sono eseguite in questo modo, su macOS questa funzione è opzionale, il che permette a determinate applicazioni di richiedere un accesso completo al disco. Nonostante ciò, la maggior parte delle applicazioni di messaggistica che gestiscono dati sensibili sono usualmente eseguite in sandbox.

In mancanza di sandbox, accedere alle conversazioni di ChatGPT senza consenso è sorprendentemente semplice. È possibile trovare queste conversazioni navigando nella cartella Libreria > Supporto per le app > com.openai.chat. Dato che i dati sono conservati in formato testuale, possono essere facilmente accessibili da altre applicazioni, processi o persino malware presenti sul Mac, spesso all'insaputa degli utenti.

Un'accessibilità così semplice suscita preoccupazioni significative sulla privacy, poiché la policy di OpenAI chiarisce che le conversazioni con ChatGPT possono essere raccolte dall'azienda per migliorare il suo modello di linguaggio. Questo è un buon motivo per evitare di condividere dati sensibili attraverso ChatGPT, specialmente considerando che queste informazioni potrebbero finire nelle mani sbagliate.