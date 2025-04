Rispolverate il vecchio iPhone nel cassetto: arriva ChatGPT

Un giovane sviluppatore diciassettenne ha deciso di creare un'applicazione che porta ChatGPT sui vecchi iPhone: l'app ufficiale di OpenAI richiede iOS 17 o versioni successive, escludendo di fatto milioni di dispositivi ancora funzionanti, mentre questa nuova soluzione ribattezzata "ChatGPT for Legacy iOS" rende accessibile l'IA conversazionale persino su modelli iconici come l'iPhone 3GS, risalente a oltre 14 anni fa. Il requisito infatti è avere un iPhone (o un iPod Touch) con iOS 6 o successivo.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, "ChatGPT for Legacy iOS" non è un semplice esperimento o una versione limitata dell'app ufficiale. Lo sviluppatore ha implementato funzionalità avanzate come la memoria contestuale e la cronologia delle chat, elementi fondamentali per un'esperienza d'uso soddisfacente con i modelli linguistici di OpenAI.

C'è anche il supporto all'analisi delle immagini, che permette agli utenti di accedere alla ricerca visiva, una delle funzionalità più recenti di ChatGPT. Il software utilizza le API ufficiali di OpenAI, garantendo un'esperienza equivalente a quella dell'app ufficiale, almeno in termini di funzionalità, nonostante i limiti hardware delle piattaforme più datate.

Per utilizzare l'applicazione è necessario disporre di una chiave API di ChatGPT, ottenibile dal sito web di OpenAI. Questo approccio, sebbene richieda un passaggio aggiuntivo rispetto all'autenticazione standard, consente all'app di funzionare come un client indipendente e di interfacciarsi direttamente con i servizi di intelligenza artificiale.

La tecnologia più avanzata diventa accessibile anche su hardware considerato obsoleto.

Oltre a questo, è necessario che il dispositivo abbia il jailbreak. Il motivo è facilmente intuibile: dato che è sviluppata per versioni di iOS non più supportate non è possibile distribuire l'applicazione tramite App Store, quindi va installata tramite sideload. A differenza di quanto accade oggi, sui vecchi iPhone non è nemmeno possibile installare store alternativi senza jailbreak, che rimane quindi l'unica opzione.

Il progetto di ChatGPT for Legacy iOS è completamente open source. Il codice sorgente è disponibile pubblicamente su GitHub, permettendo ad altri sviluppatori di studiarlo, migliorarlo o adattarlo ad esigenze specifiche.