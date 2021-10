Silverstone rinfresca l’SSD della vostra PS5 con questo dissipatore

Sebbene numerose aziende abbiano annunciato SSD M.2 progettati specificamente per la console di gioco PlayStation 5 di Sony, ci sono appassionati che possiedono già SSD di fascia alta inutilizzati e desiderano impiegarli nella loro macchina. Proprio pensando a questa fascia di utenza, SilverStone ha presentato il suo dissipatore di calore TP05 per unità M.2-2280 che si adatta perfettamente allo spazio disponibile su PS5.

Credit: SilverStone

Silverstone TP05 (SST-TP05B) comprende un dissipatore di calore in alluminio con un’altezza di 5,6 mm, una cover inferiore in alluminio e due tipi di pad termici: uno spesso 0,5mm per la parte inferiore dell’unità (con una conducibilità termica di 1,8 W/mK) e uno da 1,75mm per quella superiore (con una conduttività termica di 1,5 W/mK). Come riportato da Hermitage Akihabara, il sistema di raffreddamento può essere utilizzato con qualsiasi SSD M.2-2280 e garantirà una buona dissipazione del calore sotto carichi elevati da entrambi i lati dell’unità.

Mentre PlayStation 5 può ospitare SSD standard realizzati da terze parti, la console richiede il rispetto di determinati requisiti. Innanzitutto, il dispositivo dovrebbe presentare un’interfaccia PCIe 4.0 x4 e fornire una velocità di lettura sequenziale di 5.500MB/s o superiore. In secondo luogo, lo spessore del suo dissipatore primario non dovrebbe superare gli 8mm, mentre quello secondario non dovrebbe essere più spesso di 2,45 mm.

Credit: SilverStone

Non è certo difficile scegliere un SSD già dotato di un sistema di raffreddamento conforme ai requisiti di Sony PS5 (alcuni, come Samsung, stanno realizzando versioni dei propri SSD con dissipatori proprio per questo scopo), ma per chi ha già un’unità o sta pensando di acquistare un SSD privo di heatsink per installarne uno di terze parti, il TP05 di SilverStone può costituire la scelta giusta. Purtroppo, SilverStone non ha annunciato ancora il prezzo del suo SST-TP05B e non sappiamo quale sia la sua disponibilità al momento attuale.