Snapdragon X: alte prestazioni, IA avanzata e tanta autonomia

Qualcomm Technologies continua la sua scalata nel mondo dei PC con il lancio della nuova piattaforma Snapdragon X, la quarta ad unirsi alla famiglia Snapdragon X Series. Progettata per offrire alte prestazioni, intelligenza artificiale avanzata e un’autonomia senza precedenti, la piattaforma Snapdragon X promette di rendere i PC più accessibili, innovativi e potenti.

Prestazioni e innovazione a un prezzo accessibile

La piattaforma Snapdragon X si propone come una soluzione ideale per gli utenti attenti al budget, offrendo Copilot+ PC nella fascia dei 600 dollari. Basata su un processore Qualcomm Oryon a 8 core, la Snapdragon X garantisce prestazioni fino al 163% superiori rispetto alla concorrenza a parità di consumo energetico. Grazie al suo NPU da 45 TOPS, la piattaforma ottimizza le esperienze AI, permettendo una gestione più efficiente delle applicazioni come Copilot+.

Con una GPU integrata altamente efficiente, Snapdragon X è ideale per presentazioni, navigazione web e streaming, posizionandosi come una scelta affidabile per studenti, freelance e consumatori in cerca di dispositivi potenti ma convenienti. I primi PC equipaggiati con Snapdragon X arriveranno sul mercato già nei primi mesi del 2025 grazie a partner come Acer, Asus, Dell Technologies, HP e Lenovo.

Il primo mini desktop PC alimentato da Snapdragon X

Tra le novità più entusiasmanti, Qualcomm ha annunciato il primo mini desktop PC al mondo alimentato dalla piattaforma Snapdragon X. Questo dispositivo compatto promette di ridefinire il concetto di elaborazione portatile, adattandosi a una vasta gamma di esigenze, dai consumatori ai professionisti. I dettagli completi su questo nuovo form factor saranno rivelati a breve.

Un ecosistema IA in crescita con Windows 11 su Snapdragon

La collaborazione tra Qualcomm e Microsoft sta trasformando l’esperienza utente grazie a Windows 11 su Snapdragon, che supporta oltre 50 applicazioni IA alimentate dal NPU. Tra queste spiccano app per VPN, sicurezza, archiviazione cloud e strumenti musicali come Moises Live, sviluppata esclusivamente per Snapdragon. Negli ultimi dodici mesi, lo sviluppo di applicazioni native per questa piattaforma è triplicato, ampliando ulteriormente le possibilità per utenti e sviluppatori.

Alex Katouzian, direttore generale di Qualcomm, ha sottolineato: “La linea Snapdragon X Series rappresenta la scelta definitiva per gli utenti che desiderano un laptop in grado di soddisfare tutte le loro esigenze, combinando potenza, intelligenza e efficienza energetica.” Anche Microsoft ha espresso entusiasmo: “Snapdragon X apre nuove frontiere per i PC Copilot+, offrendo prestazioni leader, autonomia migliorata e una varietà di formati per soddisfare ogni esigenza,” ha dichiarato Pavan Davuluri, vicepresidente di Windows + Devices.

Grazie a collaborazioni con numerose aziende e un impegno costante nell’innovazione, Qualcomm è pronta a perpetrare ancor più massivamente la sua visione di ridefinire il futuro del computing per milioni di utenti in tutto il mondo.