Solo 2,99€ per mettere al sicuro i tuoi file su Cubbit Cloud e raddoppi lo spazio con questa offerta di 7 giorni!

È passato un po' di tempo da quando vi abbiamo parlato di Cubbit. Rispetto a due anni fa il progetto si è evoluto e sono cambiate molte cose. Oggi vi parliamo quindi del lancio di Cubbit Cloud, l’ultima grande novità dell'azienda bolognese, e ne approfittiamo anche per segnalarvi un’offerta speciale dedicata ai lettori di Tom's Hardware.

Cubbit è un’azienda deep-tech italiana che ha creato il primo servizio di cloud distribuito in Europa. Con la sua tecnologia distribuita e zero-knowledge, non perderai mai più un file e avrai privacy garantita al 100%.

L’architettura distribuita di Cubbit si basa su una rete p2p di Cubbit Cells (chiamata lo "Swarm"), dispositivi fisici alimentati dagli utenti, che sono collegati tra loro per formare il sostituto dei data center tradizionali.

Cubbit conta Barclays e Techstars (top 3 acceleratore di startup mondiale) tra i suoi investitori globali. Inoltre, collabora attivamente con celebri istituzioni quali il CERN, Gaia-X, la Commissione Europea e leader di mercato come Linkem e Samsung.

Cubbit offre un servizio di archiviazione cloud Sync&Share che permette di salvare, condividere e sincronizzare - in tutta sicurezza - i tuoi documenti, foto e video sulla sua architettura distribuita. Con un’interfaccia semplice ed intuitiva simile a quella di Dropbox - salvi i tuoi dati con un click.

Ma perché quindi dovresti preferire Cubbit?

L’unicità di Cubbit sta nella sua speciale architettura distribuita grazie alla quale supera gli attuali standard di mercato in termini di sicurezza, privacy e sostenibilità.

Ogni file caricato su Cubbit viene protetto da tre livelli di sicurezza:

1) Cifratura AES-256 (Standard militare)

Simile allo standard di sicurezza fornito dai cloud provider tradizionali come standard.

2) Tecnologia zero-knowledge (Massimo livello di privacy e sicurezza sul mercato)

Nessuno - nemmeno Cubbit che agisce da cloud provider - può accedere ai dati che vengono salvati sul network. Questo perché viene cifrata anche la password con cui sono crittografati i file stessi.

3) Frammentazione e distribuzione (Ulteriore step di sicurezza)

Il dato cifrato zero-knowledge viene protetto anche da questo ulteriore step di sicurezza (ossia, viene frammentato in 24 pezzi, ridondato in 36 parti e distribuito nel network peer-to-peer), che rende inaccessibile i file anche in caso di violazioni dei singoli nodi.

Nella peggiore delle ipotesi, se anche qualcuno riuscisse a decifrare il dato, ciò che viene trovato è solo un piccolo frammento del dato stesso: nessuna informazione intera è custodita in alcun posto.

La cosa bella è che bastano 24 frammenti qualsiasi per accedere al file. E anche se uno di questi frammenti andasse offline, Cubbit ne creerebbe di nuovi automaticamente - tutto questo senza mai avere la possibilità di avere accesso al dato.

Cubbit ha già una presenza globale che porta oltre 5.000 persone in 70+ paesi ad affidare a Cubbit tutto ciò che hanno di più prezioso, i loro dati personali e di lavoro. Cubbit si presenta quindi come il posto più idoneo su Internet per conservare file in modo 100% sicuro e privato, tutto al costo di un caffè più cornetto: appena 2,99€ al mese!

Inoltre, in esclusiva per te che sei lettore di Tom’s Hardware, è attiva una promozione che ti permetterà di raddoppiare lo spazio di archiviazione. Se ad esempio acquisti il pacchetto da 1TB al costo di 6,99€ al mese, riceverai 1TB aggiuntivo gratuito. Per sfruttare questa promozione dovrai inviare il messaggio “DOPPIO-CUBBIT” a questo contatto Whatsapp oppure a questo contatto Telegram dopo aver effettuato il tuo acquisto. L’offerta è valida per 7 giorni a partire dalla data di pubblicazione di questa news.