I primi benchmark di iPhone 16 Pro ci mostrano come batte e ...

M4 Max: prestazioni grafiche da record...

Sono trapelati i primi benchmark della nuova RTX 5080 Laptop

Primi test del GPU RTX 5080 Blackwell per laptop: prestazioni superiori all'attuale top di gamma RTX 4090 Laptop e in linea con la 4070 Super per Desktop.