Sony sta per dire addio ai Blu-Ray: fine di un'era

Sony interromperà la produzione di dischi Blu-ray, MiniDisc, MD Data e cassette mini-DV a partire da febbraio 2025. L'annuncio è stato fatto il 23 gennaio da Sony Storage Media Solutions e Sony Marketing, citando la scarsa domanda di questi formati come motivazione principale della decisione.

Questa mossa segna la fine di un'era per i supporti di memorizzazione fisici, riflettendo il passaggio definitivo verso lo streaming digitale e l'archiviazione cloud. La decisione di Sony evidenzia come l'evoluzione tecnologica stia rapidamente rendendo obsoleti formati un tempo rivoluzionari.

Ecco un altro pezzo di storia della tecnologia che se ne va.

Il Blu-ray, in particolare, ha avuto un ruolo significativo non solo nell'intrattenimento domestico ma anche nel settore videoludico. La PlayStation 3, ad esempio, fu promossa anche come lettore Blu-ray accessibile, contribuendo alla diffusione del formato.

Sony ha espresso gratitudine ai clienti in una dichiarazione ufficiale:

Grazie per la vostra fiducia nei prodotti Sony. Termineremo la produzione di tutti i modelli di dischi Blu-ray, MiniDisc, MD Data e cassette MiniDV a partire da febbraio 2025. Non ci saranno altri modelli. Desideriamo esprimere la nostra sincera gratitudine ai numerosi clienti per il supporto datoci fino ad oggi.

La fine della produzione di questi supporti solleva interrogativi sulla conservazione a lungo termine dei contenuti digitali. Mentre lo streaming offre comodità e accesso immediato, i supporti fisici garantivano una certa sicurezza nella conservazione dei dati.

Per gli appassionati e i collezionisti, questa notizia potrebbe accelerare l'acquisto di scorte di questi supporti prima della loro definitiva scomparsa dal mercato. Per l'industria, rappresenta un ulteriore passo verso la completa digitalizzazione dei contenuti multimediali.

Al momento, però, Sony non ha dichiarato nulla in merito all'interruzione della produzione di film su supporto Blu-Ray, limitandosi a comunicare l'interruzione della produzione di supporti "vuoti" per la vendita al pubblico. Quindi se già pensavate di non trovare più film e giochi in Blu-Ray, potete stare tranquilli, almeno per il momento.