Spazio cloud super sicuro (anche a vita) scontato del 75%! Ecco la promo EURO 2024 di Internxt

Il periodo degli Europei di calcio 2024 ha spinto numerose aziende a proporre offerte interessanti, anche da parte di quelle che solitamente non hanno niente a che fare con il calcio. Dopotutto, si tratta di uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno, quindi c'era da aspettarselo. Tra le proposte più interessanti c'è quella di Internxt, nota per i suoi piani di cloud storage a vita, che ora include anche abbonamenti ideali per chi prevede di utilizzare il servizio per un tempo determinato. Questi piani, che vanno da un minimo di 200 GB fino a 10 TB, sono tutti scontati del 75% fino al 14 luglio.

Internxt, chi dovrebbe abbonarsi?

Con gli sconti offerti in occasione degli Europei di calcio 2024, Internxt è adatta per coloro che lavorano con grandi quantità di dati. Pertanto, grafici, fotografi, videomaker o designer possono trarre vantaggio dai piani più capienti. Anche le PMI che necessitano di soluzioni di storage sicure e affidabili possono approfittare degli sconti per ridurre i costi operativi. Ma anche gli utenti privati che desiderano conservare in sicurezza foto, video e documenti personali troveranno nei piani di Internxt soluzioni convenienti.

Uno dei punti di forza di Internxt è la sua attenzione alla privacy e alla sicurezza dei dati. La crittografia end-to-end garantisce che i dati siano protetti durante tutto il processo di trasferimento e archiviazione, impedendo accessi non autorizzati. Le politiche di no log assicurano che Internxt non registri le attività degli utenti, offrendo un ulteriore livello di riservatezza. Essendo poi un progetto open source, il servizio è sottoposto a controlli indipendenti che ne garantiscono la trasparenza e la sicurezza. Inoltre, la possibilità di creare account anonimi e l'autenticazione a due fattori aggiungono ulteriori strati di protezione contro le minacce alla sicurezza.

Con le continue minacce alla privacy dei dati, soprattutto nel contesto delle federazioni calcistiche, fornire loro una soluzione affidabile è più importante che mai. Il cloud storage di Internxt garantisce privacy e sicurezza per tutte le esigenze di dati del vostro pubblico, offrendo una protezione robusta contro eventuali attacchi informatici. Insomma, una buona opportunità durante gli Europei di calcio 2024, ma anche un investimento strategico per chiunque necessiti di un servizio di cloud storage sicuro e affidabile.

