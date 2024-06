Intel Core 200V, emergono le presunte specifiche: 9 varianti Lunar Lake e una Ultra 9

In occasione del recente Computex 2024, le presentazioni di Intel si sono concentrate principalmente sulla serie Core Ultra 200V, nome in codice Lunar Lake. Ora, un leak suggerisce che Intel rilascerà nove SKU Core Ultra 7 e Core Ultra 5, oltre a una singola variante Core Ultra 9. I nuovi processori mobile dovrebbero arrivare settembre 2024, ma i dettagli esatti delle specifiche sono ancora difficili da definire.

Sappiamo che Intel punta a fornire i suoi processori ai PC Copilot+ di Microsoft, motivo per cui sta integrando la sua quarta generazione di Neural Processing Unit (NPU) sulle nuove CPU. La Neural Processing Unit in questione offrirà fino a 48 TOPS. Al momento, Microsoft richiede una NPU con almeno 40 TOPS di prestazioni per un dispositivo che desidera ottenere il badge Copilot+.

Secondo le informazioni trapelate, ogni variante di Lunar Lake presenterà quattro core ad alte prestazioni Lion Cove e quattro core ad alta efficienza Skymont. Lunar Lake sarà orientata verso i dispositivi mobili a basso consumo, mentre Arrow Lake sarà destinata a computer mobili e desktop mainstream. I processori Arrow Lake dovrebbero essere disponibili a ottobre 2024.

Per quanto riguarda le grafiche integrate, Intel introdurrà la nuova generazione di GPU Arc, la Battlemage GPU, che utilizza l'architettura Xe2-LPG. Le varianti conosciute di Lunar Lake dovrebbero avere sette o otto core GPU Xe2. Inoltre, le SKU includeranno memoria LPDDR5-8533 da 16GB o 32GB, non aggiornabile dall'utente.

Intel Lunar Lake PL1: potenza base processore PL2: potenza turbo massima Cache a bassa latenza Memoria LPDDR5X-8533 Clock Boost Core P Clock Boost Core E GPU Clock GPU NPU TOPS XMX (GPU) TOPS Core Ultra 9 288V 30W 30W 12MB 32GB(2R) 5.1 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.05 GHz 48 67 Core Ultra 7 268V 17W 30W 12MB 32GB(2R) 5.0 GHz 3.7 GHz Arc 140V 2.00 GHz 48 66

Alla base della gamma troviamo il Core Ultra 5 226V con un PL1 di 17W e un PL2 di 30W. Questo SKU presenterà core ad alte prestazioni a 4.5 GHz e core ad alta efficienza a 3.5 GHz. La GPU Arc 130V avrà un clock di 1.85 GHz, e la NPU funzionerà a 40 TOPS.

Spostandoci invece sulla variante più potente, il Core Ultra 9 288V dovrebbe avere un PL1 e un PL2 di 30W ciascuno. Questa sarà l'unica SKU di Lunar Lake con una potenza base del processore di 30W. I core ad alte prestazioni potranno raggiungere i 5.1 GHz, mentre i core ad alta efficienza i 3.7 GHz. La GPU integrata Arc 140V funzionerà a 2.05 GHz, e la NPU offrirà prestazioni di 48 TOPS.

Ricordiamo che si tratta di dettagli trapelati, quindi i valori finali delle CPU potrebbero non combaciare perfettamente al momento del lancio sul mercato.