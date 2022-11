Il Black Friday di Amazon è finalmente arrivato, con offerte incredibili in tutte le categorie. Sin dalle prime ore di questo 18 novembre vi abbiamo raccontato i migliori sconti disponibili sul portale, mentre ora ci concentreremo su un monitor gaming davvero imperdibile.

L’LG 27GP850 UltraGear da 27″ è infatti attualmente in sconto a soli 349,99€ invece di 549,00€; si tratta di un ribasso del 36%, che vi farà risparmiare praticamente 200,00€! Considerando la qualità eccellente del prodotto, che ha una media di 4 stelle e mezzo su quasi 2.000 recensioni, non possiamo che consigliarvelo, andandovi a esporre le sue caratteristiche principali.

Il monitor in questione è stato ideato appositamente per il gaming, e vi consentirà di giocare con una fluidità senza precedenti grazie alla frequenza di aggiornamento fino a 180Hz e al tempo di risposta di appena 1 ms; anche le partite più frenetiche non subiranno dunque alcun rallentamento, permettendovi di non perdere nemmeno un istante e rimanere sempre vigili.

Vi è poi la compatibilità con NVIDIA G-SYNC, la quale vi garantirà una perfetta sincronizzazione tra GPU e pannello, e con AMD FreeSync Premium: riuscirete a cogliere ogni momento in tempo reale, immergendovi completamente nel gameplay. Il monitor di LG è però perfetto anche per rilassarsi, e le possibilità di girarlo in verticale e dividere lo schermo per la modalità multitasking lo rendono comodo per leggere o studiare.

Lo schermo in risoluzione Quad HD vi farà godere di immagini nitide, con colori accesi e in alto contrasto; il monitor dispone infatti di un ampio spettro cromatico che copre quasi il 100% della gamma DCI-P3, riproducendo quindi ogni fotogramma così come gli sviluppatori lo avevano pensato. Non dovrete più temere di non vedere i nemici nelle zone buie, dato che il display vi garantirà la massima visibilità in qualsiasi momento, adattando la luminosità in base alla situazione in cui vi trovate.

Avrete poi modo di personalizzare il pannello in base alle vostre preferenze di gioco, scegliendo tra tre modalità diverse che vi consentiranno di far uscire il massimo da ogni videogioco. Infine, potrete modificare altezza, inclinazione e rotazione del monitor, così da adattarlo perfettamente al vostro set-up e alle vostre preferenze.

Insomma, il monitor gaming LG 27GP850 UltraGear da 27″ rivoluzionerà completamente i vostri gameplay, e per questo non possiamo che consigliarvelo, rimandandovi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Il nostro suggerimento è di approfittare della promozione il prima possibile, dato che potrebbe terminare a breve, o peggio, potrebbero esaurire le scorte disponibili. Inoltre, vi ricordiamo che, qualora non lo aveste già fatto, i giorni del Black Friday sono il momento perfetto per attivare una sottoscrizione al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire di spedizioni rapide e, soprattutto, gratuite; considerando che il servizio è gratis per i primi 30 giorni è un’occasione da non perdere!

