Avatar di Ospite AR Shield #518 0
0
quindi praticamente emulazione su emulazione, mi sa che le prestazioni saranno un disastro
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Lag Sword #926 0
0
interessante per i PC Snapdragon finalmente qualcosa di diverso da windows
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite DB_Beast #254 0
0
ma vale la pena con tutto quel overhead?
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di :(){ : | : & }; : 22
1
quindi praticamente emulazione su emulazione, mi sa che le prestazioni saranno un disastro
no, visto che wine e proton NON sono emulatori.
e' molto differente.
wine/proton, traducono chiamate windows (e con dxvk e vkd3d, chiamate dx e dx12) in chiamate linux (e vulkan), l'overhead e' minimo, anzi spesso nullo, o addirittura piu' performante, e spesso grazie alla pre-compilazione forzata degli shader, anche quando il gioco non lo prevede, le performance sono anche superiori che su windows, e con meno (o assente) stuttering
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Stefano Novelli Tom's Hardware Logo small
1
no, visto che wine e proton NON sono emulatori. e' molto differente. wine/proton, traducono chiamate windows (e con dxvk e vkd3d, chiamate dx e dx12) in chiamate linux (e vulkan), l'overhead e' minimo, anzi spesso nullo, o addirittura piu' performante, e spesso grazie alla pre-compilazione forzata degli shader, anche quando il gioco non lo prevede, le performance sono anche superiori che su windows, e con meno (o assente) stuttering
Questi sono i commenti che mi piace leggere
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite MMO_Mind #786 0
0
aspetto di vedere come gira nella realtà perché sulla carta sembra complicato
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di centoventicinque Tom's Hardware Logo small
1
aspetto di vedere come gira nella realtà perché sulla carta sembra complicato
Affatto, per come funziona la faccenda non c'è emulazione ma traduzione delle chiamate dx in chiamate vulkan, se non viene fatto ostruzionismo da parte delle sw house poi steamOS Ha veramente una marcia in più
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Sabato69 22
0
Io a differenza di molti accolgo tutto questo con molto piacere.
Sperando che le tante chicche ed implementazioni portino beneficio da tutti lati.
Tipo la precompilazione forzata degli shaders anche su windows.
Questo commento è stato nascosto automaticamente.