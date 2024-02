Questa tastiera da gaming è ottima e costa solo 40€!

Se siete in cerca di un'ottima tastiera da gaming, venduta ad un prezzo davvero molto abbordabile, e non volete rinunciare a qualità e comodità, pur risparmiando qualcosina sul prezzo d'acquisto, allora vi suggeriremo di non lasciarvi scappare questa ottima offerta Amazon, relativa alla splendida tastiera da gioco SteelSeries Apex 3 TKL, che dal suo prezzo originale di 53,43€, è ora in sconto su Amazon del 25%, e dunque acquistabile ad appena 39,99€! UN AFFARE!

Tastiera SteelSeries Apex 3 TKL, chi dovrebbe acquistarla?

Ideale per chiunque sia alla ricerca di una tastiera di qualità, ma venduta ad un prezzo davvero ridicolo, la SteelSeries Apex 3 è una tastiera da gioco solida, ergonomica e dall'animo professionale, progettata per resistere ad una lunga usura, garantendo un feedback tattile di buona qualità, ed un controllo pulito e senza sbavature.

Parliamo, in estrema sintesi, di una tastiera solida e compatta, priva di tastierino numerico, equipaggiata con switch solidi e molto silenziosi, e con anche un sistema di illuminazione RGB regolabile, e con tecnologia "PrismSync", che offre una vasta gamma di colori ed effetti, permettendo di creare un ambiente di gioco su misura secondo il proprio stile o le proprie preferenze.

Grazie all'uso del software SteelSeries, è infatti possibile configurare effetti luminosi unici per eventi in-game, mentre l'editor di macro facilita l'esecuzione di combinazioni avanzate con un solo click. Gli switch di gaming sono silenziosi ed equipaggiati con tecnologia anti-ghosting per garantire la massima precisione di pressione dei tasti, garantendo prestazioni per oltre 20 milioni di pressioni. La tastiera è inoltre dotata di protezione IP32 contro liquidi e polvere, incrementando notevolmente la sua durata.

Progettata per incontrare le esigenze di quei giocatori che hanno ambizioni da progaming, la SteelSeries Apex 3 TKL è una tastiera dall'ottimo rapporto qualità/prezzo, in grado di garantire ottime prestazioni ad un prezzo davvero contenuto, anche senza considerare l'ottima offerta Amazon che, portando la tastiera a poco meno di 40 euro, la rende sicuramente una scelta sensata, specie considerando la qualità dei prodotti SteelSeries.

Vedi offerta su Amazon