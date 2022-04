Recentemente avevamo parlato dei problemi relativi alla webcam presente sul monitor Studio Display, con il sensore che forniva immagini di scarsa qualità. Apple si era subito resa conto del problema e aveva comunicato di essersi messa immediatamente al lavoro per risolvere quanto prima il problema, fortunatamente solo software, tramite un aggiornamento. Gli utenti Apple saranno quindi contenti di sapere che il problema è stato finalmente sistemato.

Studio Display dispone di una webcam da 12 MP con il chip Apple A13 Bionic, lo stesso presente su iPhone 11, che permette anche di avere il supporto ai comandi vocali di Siri. A causa del problema software le foto scattate risultavano sporche e slavate. Con l’aggiornamento vengono sistemati riduzione del rumore, contrasto e inquadratura, permettendo finalmente a tutti gli utenti di poter scattare foto di qualità.

“Un aggiornamento al firmware Studio Display è ora disponibile con la versione beta di oggi di macOS Monterey 12.4. Questo aggiornamento beta ha perfezionato la messa a punto della fotocamera di Studio Display, inclusa una migliore riduzione del rumore, contrasto e inquadratura” afferma Apple. L’aggiornamento firmware appena rilasciato, dal peso di 487 MB, è al momento disponibile solo per i beta tester, quindi risulterà scaricabile solamente se il Mac collegato al monitor esegue macOS Monterey 12.4 beta; tuttavia non dovrebbe passare molto tempo prima che venga reso disponibile per tutti gli utenti.

Ricordiamo che lo Studio Display di Apple ha una diagonale da 27” con risoluzione 5K (5.120 x 2.880 pixel) e una luminosità di 600 nit, ed è disponibile in Italia a partire da 1,799 €. È possibile anche richiedere il vetro antiriflesso nanotexture, facendo però salire il prezzo a 2.409 €. Servono invece 459 € per aggiungere una staffa con cui regolare altezza e inclinazione del monitor.