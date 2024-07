SUPER AFFARE! Asus GeForce RTX 4070 SUPER OC a PREZZO SCONTATO con gioco omaggio! -14%

Se siete alla ricerca di una scheda video dalle prestazioni elevate per migliorare la vostra esperienza di gioco o di lavoro, l'offerta attuale su Amazon per la ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OC è un'opportunità da non perdere. Attualmente disponibile a soli 649€, con uno sconto del 14% sul prezzo consigliato di 754,70€, questa scheda grafica non solo offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, ma include anche una copia gratuita del gioco Black Myth: Wukong. Date anche un'occhiata alla nostra guida alle migliori schede video per una maggiore comprensione del mercato.

ASUS DUAL NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda video ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X è progettata per garantire un'ampia compatibilità grazie al suo design a 2,56 slot, che consente l'integrazione in una vasta gamma di chassis. Dotata di due potenti ventole Axial-tech, questa scheda assicura un raffreddamento efficiente e silenzioso, grazie alla tecnologia 0dB che permette di giocare in modo leggero senza rumore eccessivo. Inoltre, i cuscinetti a doppia sfera delle ventole sono progettati per durare il doppio rispetto ai tradizionali cuscinetti a bussola, garantendo così una maggiore longevità del prodotto.

La GeForce RTX 4070 SUPER OC è potenziata dall'architettura ultra-efficiente Ada Lovelace di NVIDIA e supporta il ray-tracing completo, offrendo immagini straordinariamente realistiche e dettagliate. I Core Tensor di quarta generazione garantiscono prestazioni fino a quattro volte superiori con DLSS 3 rispetto al rendering tradizionale, mentre i Core RT di terza generazione migliorano le prestazioni di ray-tracing fino a due volte rispetto alle generazioni precedenti.

Con una Boost Clock di 2550 MHz in modalità OC e 2520 MHz in modalità default, questa scheda video è stata progettata per fornire una potenza di elaborazione straordinaria, perfetta per affrontare i giochi più esigenti e le applicazioni di grafica avanzata. Il design delle ventole Axial-tech è stato ottimizzato con un mozzo più piccolo e un anello di barriera che aumenta la pressione dell'aria verso il basso, migliorando ulteriormente l'efficienza del raffreddamento.

In definitiva, l'ASUS Dual GeForce RTX 4070 SUPER OC è una scheda video versatile e potente, ideale per chi desidera migliorare significativamente la propria esperienza di gioco e lavoro. Approfittate ora di questa incredibile offerta su Amazon per portare a casa una scheda grafica di qualità a un prezzo scontato, con l'aggiunta del gioco Black Myth: Wukong in omaggio. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica!

