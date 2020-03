Super offerta CyberGhost VPN: 80% di sconto e 2 mesi gratis!

Se siete alla ricerca di una buona offerta dedicata al mondo delle VPN, allora questa potrebbe essere l’occasione che fa per voi! Anche per questo mese di marzo, infatti, vi segnaliamo l’inizio di una nuova promozione per CyberGhost VPN, una delle migliori sul mercato ed inserita anche nella lista delle “Migliori VPN di marzo 2020”, tra quelle testate e selezionate dalla redazione di Tom’s!

La proposta? Appena 2,64€ al mese per la sottoscrizione del piano di abbonamento da 3 anni a cui, per altro, il provider aggiunge in regalo ben due mesi di abbonamento gratuito! Stiamo parlando di appena 88 euro per un abbonamento triennale, con un risparmio sul prezzo totale pari all’80%!

Con i suoi oltre 6200+ server in ben 90 paesi e applicazioni per Windows, Mac, iOS e Android, CyberGhost si è dimostrata una VPN versatile e funzionale, perfetta per chi è alla ricerca di un servizio che non sia solo performante ma anche facilmente utilizzabile. CyberGhost, ad esempio, vi permette di utilizzare automaticamente il miglior server disponibile in base al servizio da utilizzare (Netflix, Hulu, YouTube, ecc.), rendendo l’utilizzo molto semplice anche a chi è un novizio del mondo delle VPN, ed offre inoltre diverse funzioni extra come il blocco delle pubblicità e dei siti dannosi, o il reindirizzamento della connessione.

Come se non bastasse, stiamo parlando di uno dei prezzi più bassi del mercato, senza contare la possibilità di usufruire della formula “soddisfatti o rimborsati” fino a 45 giorni dall’inizio dell’abbonamento! Dunque, se siete alla ricerca di una promozione con i fiocchi per un servizio economico ma molto, molto funzionale, allora CyberGhost è quello che fa per voi! Per meno di 2,50€ al mese è davvero difficile trovare di meglio!

