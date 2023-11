SUPER sconto su queste DDR5 Corsair Vengeance (2x16GB)! (-25%)

Approfittate di questa imperdibile offerta su Amazon per potenziare il vostro computer, grazie agli sconti per il Black Friday. La memoria per computer DDR5 Corsair Vengeance da 32GB (2x16GB) ad alte prestazioni è ideale per processi di elaborazione, rendering e buffering più veloci, e su Amazon è disponibile a soli 114,99€ anziché 152,46€, grazie all'importante sconto del 25%. Non perdete questa opportunità per migliorare le prestazioni del vostro PC a un prezzo così conveniente!

DDR5 Corsair Vengeance, chi dovrebbe acquistarla?

Il prodotto è ideale per gli appassionati di videogiochi ad alte prestazioni, per gli amanti dell'overclocking e per tutti coloro che lavorano con processi di elaborazione dati pesanti e intensivi, come il rendering grafico e video. Le moderne CPU con un aumentato numero di core richiedono elevate velocità di memoria, e questa memoria DDR5 da 6000MHz è più che in grado di rispondere alle esigenze attuali, offrendo velocità istantanee e senza precedenti.

La memoria Corsair Vengeance DDR5 è un prodotto di ultima generazione che offre una grande capacità di 32GB suddivisi in due moduli da 16GB ciascuno. Inoltre, è compatibile con i sistemi Intel XMP e dotata del potente software Corsair iCUE per la regolazione della tensione e la personalizzazione dei profili RAM. La sua velocità di 6000MHz e il bassissimo tempo di latenza garantiscono prestazioni eccellenti.

Grazie a questa offerta, avete la possibilità di portare a casa questa memoria di alto livello a soli 114.99€ invece di 152.46€, un vero affare se considerate la qualità delle prestazioni che vi offre. Corsair è una marca rinomata e affidabile, per cui con la Corsair Vengeance DDR5 avrete un computer veloce ed efficiente, in grado di supportare anche i carichi di lavoro più pesanti.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

