Surface Laptop 2, sconto fino a 650€ per soli due giorni

Siamo in pieno Amazon Prime Day e le offerte sono tantissime ma Amazon non è la sola a proporre sconti interessanti in questi due giorni. Microsoft ha infatti deciso di proporre un flash deal proprio per il 15 e 16 luglio che coinvolge uno dei suoi prodotti di punta, il Microsoft Surface Laptop 2. Solo oggi e domani e solo sul Microsoft Store potrete infatti acquistare il Surface Laptop 2 con processore Intel® Core™ i7 con uno sconto fino a 650€!

Il Surface Laptop 2 è computer portatile ultra sottile con schermo da 13,5″ PixelSense con risoluzione di 2256×1504 pixel e supporto per la penna ottica. L’offerta è disponibile per la versione con processore Intel® Core™ i7 di 8a generazione alla quale si può abbinare una configurazione con 8GB di RAM e 256B di SSD oppure con 16GB di RAM e un SSD da 512GB o 1TB. L’ottima qualità costruttiva e la leggerezza lo rendono uno dei migliori notebook da viaggio garantendo un alto livello di produttività in ogni situazione.

