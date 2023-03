Il mercato delle schede video è ancora altalenante, ma i prezzi sono ormai per lo più normalizzati e spesso, grazie a offerte particolarmente ghiotte, è possibile accaparrarsi GPU di nuova generazione a prezzi interessanti. Questa settimana la NVIDIA GeForce Week arriva su MediaWorld, portando con sé sconti sulle schede video RTX 30 e RTX 40, alcuni molto difficili di farsi scappare.

Nel momento in cui scriviamo le GPU sono tutte disponibili, ma visti certi prezzi, non è detto che lo rimangano ancora per molto. Per questo motivo, se vedete un’offerta che vi interessa vi suggeriamo di fare tutte le valutazioni del caso, ma allo stesso tempo di non pensarci troppo, in quanto la disponibilità potrebbe terminare da un momento all’altro.

Tra le GPU RTX serie 30 in sconto troviamo la ASUS DUAL RTX 3050, soluzione entry level che permette di sfruttare i vantaggi del DLSS e di godere del Ray Tracing anche su configurazioni entry level. La scheda è in offerta a 317,99€, prezzo il 38% più basso del listino, pari a 519€. Rimanendo nella fascia entry level, la ASUS DUAL RTX 3060 è scontata del 25% e scende a 369,99€; questa scheda è l’ideale per chi vuole approcciarsi al gaming su PC in Full HD e non vuole spendere cifre troppo elevate per farlo.

Più in alto (sia in termini di prestazioni che di prezzo) troviamo la PNY RTX 3070 Ti XLR8, disponibile a 699,99€ scontata del 42%. Questa scheda è ottima per chi ha un PC di fascia medio-alta e vuole giocare a risoluzione Quad HD o UWQHD (3440×1440 pixel), ma non ha a disposizione le cifre richieste per le GPU della nuova serie RTX 40.

Proprio a proposito di RTX 40, durante l’NVIDIA GeForce Week di MediaWorld è possibile acquistare scontate l’ASUS TUF RTX 4090 e la ASUS TUF RTX 4070 Ti. La prima è disponibile a 2097,99€ (-16%), mentre la seconda può essere acquistata a 1006,99€ (-13%).

