Tastiera meccanica 8Bitdo stile NES: stupenda e al minimo storico!

Se amate il retrogaming e il design di vecchi PC e console, non potete perdervi l'offerta di oggi sulla 8Bitdo Retro N Edition. Questa tastiera gaming meccanica, con connessione Bluetooth, wireless 2.4G o USB-C, è perfetta per gli appassionati di retrogaming e non solo. Offre un layout a 87 tasti, doppi super pulsanti programmabili senza l'uso di software, switch Kailh Box V2 Bianco per una digitazione reattiva, e supporto software per mappatura personalizzata. Non perdete questa occasione per migliorare la vostra esperienza di gioco su Windows e Android. La tastiera 8Bitdo è disponibile ad un prezzo esclusivo di 84,99€, il più basso mai raggiunto per questo prodotto su Amazon.

Tastiera meccanica 8Bitdo Retro N Edition, chi dovrebbe acquistarla?

L'8Bitdo Retro Mechanical Keyboard è l'acquisto ideale per gli appassionati di gaming e per chi ama il design retrò, ma non vuole rinunciare alle funzionalità moderne. Questa tastiera, che può essere collegata tramite Bluetooth, wireless 2.4G o via cavo USB-C, è compatibile con sistemi Windows 10 (versione 1903 o superiore) e Android 9.0 o superiore, rendendola versatile per diversi dispositivi e ambienti di lavoro o di gioco. Il layout a 87 tasti, insieme agli switch Kailh Box V2 Bianco, offre una risposta tattile soddisfacente e una durata di vita estesa, ideale per le lunghe sessioni di digitazione o gameplay.

Inoltre, i doppi super pulsanti programmabili consentono di personalizzare la propria esperienza senza l'uso di software aggiuntivo, rendendola una scelta ottimale per chi cerca una configurazione rapida e personalizzata. Il design colorato e ispirato ai classici del passato, unito alla tecnologia moderna di scambio a caldo, la rende una scelta unica per setup domestici o uffici che vogliono distinguersi. Questa tastiera è un'ottima opportunità per migliorare l'esperienza di digitazione e di gioco, combinando stile retrò e funzionalità avanzate.

In conclusione, l'8Bitdo Retro Mechanical Keyboard emerge non solo per il suo stile nostalgico ma anche per le sue prestazioni e versatilità elevate, offrendo un'esperienza di gioco migliorata a 84,99€. Con la sua capacità di collegarsi tramite varie modalità e la funzione di tasti programmabili senza software, rappresenta una scelta eccellente per giocatori e appassionati di retrogaming desiderosi di combinare design classico con tecnologia moderna.

