Questa fantastica tastiera meccanica Epomaker oggi costa meno (-25%)

La tastiera meccanica Epomaker TH80 è un'edizione speciale con caratteristiche sorprendenti tra cui gli switch Gateron Pro, connettività tripla e illuminazione RGB, specifiche che la rendono scattante, precisa e particolarmente indicata per gaming e scrittura a livello professionale. Questo modello con design TKL (senza tastierino numerico) si rivela ideale per chi ha poco spazio sulla scrivania o viaggia spesso e ha bisogno di una tastiera compatta ma di qualità da portare comodamente in borsa. Precedentemente disponibile a 109,99€, grazie a uno sconto Amazon del 25% ora potete acquistarla per soli 82,99€.

Epomaker TH80, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera meccanica Epomaker TH80 è consigliata agli appassionati di gaming, per chi scrive molto e per gli utenti MAC e Windows che cercano un compromesso tra prestazioni elevate, personalizzazione e comfort di digitazione. Con la sua opzione di tripla modalità di connettività, inclusi Bluetooth 5.0, Wi-Fi 2.4GHz e cavo Type-C, questa tastiera offre una flessibilità senza pari sia per il gioco che per il lavoro, eliminando i limiti imposti dai tradizionali dispositivi cablati. Il design al 75% è ideale per chi desidera ottimizzare lo spazio sulla scrivania senza sacrificare l'efficienza nell'uso quotidiano.

Per gli smanettoni che amano personalizzare la propria postazione gaming, la possibilità di sostituire gli interruttori meccanici – la tastiera supporta sia opzioni a 3 che a 5 pin – consente una personalizzazione totale. Gli interruttori Gateron Pro pre-lubrificati promettono una corsa fluida fin dal primo utilizzo, garantendo prestazioni e durata di eccellenza. Inoltre, con una durata garantita di oltre 50 milioni di tasti, la tastiera meccanica Epomaker TH80 promette di essere un investimento duraturo. Il software completamente aggiornato offre ancora più possibilità di personalizzazione, rendendo questa tastiera un must-have per chi cerca un'esperienza di digitazione e gioco di livello superiore.

Disponibile a 82,99€ grazie a uno sconto del 25% sul prezzo originale di 109,99€, la tastiera meccanica Epomaker TH80 rappresenta un ottimo affare per chi cerca prestazioni, stile e versatilità. Con la sua costruzione di qualità, molteplici modalità di connettività, e la capacità di personalizzazione, si adatta perfettamente sia al gaming che all'uso professionale. Se cercate un upgrade per la vostra postazione, sia essa da gioco o da lavoro, questa tastiera soddisferà tutte le vostre esigenze, combinando tecnologia all'avanguardia ed estetica accattivante.

Vedi offerta su Amazon