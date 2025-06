Se siete alla ricerca di un monitor da gaming che combini prestazioni elevate, fluidità estrema e qualità visiva avanzata, dovreste assolutamente dare un'occhiata a questa offerta imperdibile su Amazon. Infatti, LG UltraGear 27GS85Q è attualmente disponibile a soli 259€, con uno sconto del 22% rispetto al prezzo più basso recente di 329,99€. Si tratta del minimo storico, perfetto per aggiornare la vostra postazione senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon

LG UltraGear 27GS85Q, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo monitor gaming LG da 27 pollici è la scelta ideale per chi desidera una combinazione perfetta tra velocità di risposta e qualità dell'immagine. Il pannello Nano IPS con risoluzione QHD (2560x1440 pixel) offre una copertura del 98% dello spazio colore DCI-P3, regalando immagini vivide, dettagliate e realistiche. Grazie al tempo di risposta di 1ms (GtG) e al refresh rate fino a 200Hz (O/C), potrete affrontare le sessioni di gioco più concitate con una reattività impressionante, riducendo drasticamente il motion blur e l'effetto ghosting.

La compatibilità con le tecnologie AMD FreeSync, NVIDIA G-Sync e VESA AdaptiveSync consente un gameplay estremamente fluido e privo di tearing, anche nelle fasi più dinamiche. Inoltre, la certificazione HDR400 garantisce una resa luminosa più ricca e un contrasto più profondo, ideale anche per contenuti multimediali ad alta definizione.

Il design è pensato per i gamer più esigenti: cornici ultrasottili su tre lati, base regolabile in altezza, inclinazione e rotazione pivot. La presenza di porte HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, jack audio e Flicker Safe completa una dotazione all'avanguardia, mentre le funzioni extra come Black Stabilizer, Dynamic Action Sync, Crosshair e contatore FPS elevano ulteriormente l'esperienza d'uso.

Disponibile a 259€ su Amazon, LG UltraGear 27GS85Q rappresenta una delle migliori soluzioni attualmente sul mercato per chi cerca un monitor QHD da 27 pollici capace di garantire prestazioni top a un prezzo competitivo. Non lasciatevi sfuggire questa occasione. Infine, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor PC per ulteriori consigli.